D1 e Ísimo definirían su entrada en la misma ventana, aunque los titulares no precisan si será bajo formato hard discount, supermercado tradicional o mixto. El impulso llega cuando la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios (ANSA) proyecta cerrar 2026 con un alza de hasta 18 % en ventas por unidades y 100 % de abastecimiento navideño, según Noticias Venevisión y EL UNIVERSAL. En el encuentro de ANSA en Caracas participaron 120 marcas que hicieron balance del sector, de acuerdo con CiudadCCS y Radio Nacional de Venezuela.

La cobertura no detalla cuántas tiendas abriría cada cadena, ni la inversión comprometida, ni si requieren aprobaciones cambiarias o sanitarias adicionales. Tampoco aclara si D1 e Ísimo entrarían con socios locales o estructuras 100 % colombianas. El Informador Venezuela y Notiprensa Digital repiten la evaluación conjunta sin aportar plazos distintos a los ya citados.

Radio Miraflores y Diario La Calle enmarcan el interés de las tres como una señal de confianza macroeconómica, pero sin citar fuentes oficiales de los grupos empresariales. Qué vigilar: comunicados formales de Grupo Éxito y de las familias Santo Domingo y Char confirmando cronogramas y capital; publicación de la radiografía SUNDDE 2027 con requisitos de ingreso; y la evolución del abastecimiento y tipo de cambio durante el primer semestre de 2027, que determinará la viabilidad comercial real.