El Parlamento de Israel ha elegido a Matan Kahana como su nuevo presidente, tras imponerse al candidato Ofir Katz, vinculado al Likud de Benjamin Netanyahu. La votación desplazó al anterior presidente, Amir Ohana, consolidando el movimiento de los rivales de Netanyahu para afianzar posiciones en la Knéset con el respaldo de sectores opositores.

La cobertura de medios como AP News, Infobae, Al-Monitor, ABC, JNS.org y Diario Las Américas detalla la contienda política y la derrota del candidato oficialista frente al diputado vinculado a Gadi Eisenkot, destacando la salida de Ohana del cargo. La información disponible no especifica los detalles exactos del conteo de votos ni las repercusiones a largo plazo que este cambio institucional tendrá sobre la estabilidad del gobierno de Netanyahu.