Un aliado de Gadi Eisenkot es el nuevo presidente del Parlamento de Israel tras vencer al candidato de Benjamin Netanyahu
Un aliado de Gadi Eisenkot gana la presidencia de la Knéset tras vencer al candidato respaldado por Benjamin Netanyahu.
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El resumen
El Parlamento de Israel ha elegido a Matan Kahana como su nuevo presidente, tras imponerse al candidato Ofir Katz, vinculado al Likud de Benjamin Netanyahu. La votación desplazó al anterior presidente, Amir Ohana, consolidando el movimiento de los rivales de Netanyahu para afianzar posiciones en la Knéset con el respaldo de sectores opositores.
La cobertura de medios como AP News, Infobae, Al-Monitor, ABC, JNS.org y Diario Las Américas detalla la contienda política y la derrota del candidato oficialista frente al diputado vinculado a Gadi Eisenkot, destacando la salida de Ohana del cargo. La información disponible no especifica los detalles exactos del conteo de votos ni las repercusiones a largo plazo que este cambio institucional tendrá sobre la estabilidad del gobierno de Netanyahu.
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Cobertura (6)
- ¿Quién es Matan Kahana, el nuevo presidente del Knesset de Israel? Al-Monitor · hace 7 h
- El pleno de la Knéset despide a Amir Ohana, del Likud de Netanyahu ABC · hace 7 h
- Ofir Katz, del Likud, se enfrentará al diputado Kahana por el cargo de presidente de la Knéset JNS.org · hace 7 h
- Israel prevé elegir al nuevo presidente del Parlamento, rivales de Netanyahu buscan afianzarse Diario Las Américas · hace 7 h
- Parlamento israelí elige a un nuevo presidente de la Knéset con respaldo de rivales de Netanyahu AP News · hace 7 h
- Un aliado de Gadi Eisenkot es el nuevo presidente del Parlamento de Israel tras vencer al candidato de Benjamin Netanyahu Infobae · hace 7 h
Respuestas rápidas
¿Quién es el nuevo presidente del Parlamento de Israel?
Matan Kahana, aliado de Gadi Eisenkot.
¿A qué partido pertenecía el anterior presidente de la Knéset?
Amir Ohana pertenecía al Likud de Benjamin Netanyahu.
¿Quién era el contrincante de Matan Kahana en la votación?
Ofir Katz, del Likud.
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