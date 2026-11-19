Las fuerzas de seguridad de Haití han llevado a cabo un operativo destinado a expulsar a las pandillas de un importante corredor, lo que ha generado intensos combates en la zona de Martissant y un saldo preliminar de al menos 34 presuntos criminales muertos. La intervención policial responde a los esfuerzos continuos por recuperar el control territorial frente a los grupos armados que operan en el país.

Diversos medios internacionales y regionales, entre ellos EL PAÍS, DW.com, France 24, San Antonio Express-News, Yahoo y La Razón Digital Bolivia, han registrado el desarrollo de los enfrentamientos y la magnitud de las bajas confirmadas hasta el momento. La cobertura periodística disponible hasta ahora no detalla con precisión la identidad de todas las víctimas ni especifica el número total de agentes heridos o participantes en el operativo.

Las futuras informaciones tendrán que esclarecer el impacto real de la ofensiva sobre la estabilidad de la zona y si se replicará en otros puntos críticos del territorio haitiano.