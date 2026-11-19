Francisco Cervelli es nombrado como el manager de las Águilas Cibaeñas
Francisco Cervelli asume la dirección de las Águilas Cibaeñas en la LIDOM tras la salida de Pipe Urueta.
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Cobertura (5)
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El resumen
La decisión se produjo luego de que la gerencia decidiera despedir a Pipe Urueta ante los resultados recientes del equipo. La cobertura destaca la trayectoria de Cervelli en el béisbol, señalando que es un exjugador de la MLB y que resultó campeón de la Serie Mundial con los Yankees.
Diversos espacios informativos se han centrado en perfilar su figura para detallar quién es el nuevo dirigente del conjunto dominicano en la LIDOM. La información disponible no especifica los términos del contrato de Cervelli ni detalla quiénes integrarán su cuerpo técnico definitivo.
Las publicaciones tampoco señalan cuándo debutará oficialmente en el banquillo ni cuáles son las metas a plazo fijo establecidas por la directiva.
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Respuestas rápidas
¿Quién es el nuevo manager de las Águilas Cibaeñas?
Francisco Cervelli ha sido nombrado como el nuevo manager de las Águilas Cibaeñas.
¿Quién ocupaba el puesto anteriormente?
Pipe Urueta ocupaba el cargo antes de ser despedido por la directiva del equipo.
¿Qué antecedentes destacados tiene Francisco Cervelli?
Los reportes señalan que es un exjugador de la MLB y que fue campeón de la Serie Mundial con los Yankees.
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