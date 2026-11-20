Los Indianapolis Colts decidieron dar de baja al mariscal de campo Daniel Jones tras registrar trece intercepciones en la temporada y enfrentar problemas ofensivos, según la cobertura de medios como ESPN Deportes, AP News y Fox News. La medida incluye la salida de Jones a pesar de haber firmado previamente una lucrativa renovación contractual con la franquicia, tal como informan los reportes de France 24 y Diario AS.

La cobertura no especifica los detalles adicionales sobre el contrato ni los plazos exactos para la integración definitiva de Anthony Richardson como el mariscal de campo titular absoluto en los próximos partidos.