Colts dan de baja a Daniel Jones y Anthony Richardson será el nuevo QB1
Los Indianapolis Colts liberan a Daniel Jones y designan a Anthony Richardson como su nuevo mariscal de campo titular.
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El resumen
Los Indianapolis Colts decidieron dar de baja al mariscal de campo Daniel Jones tras registrar trece intercepciones en la temporada y enfrentar problemas ofensivos, según la cobertura de medios como ESPN Deportes, AP News y Fox News. La medida incluye la salida de Jones a pesar de haber firmado previamente una lucrativa renovación contractual con la franquicia, tal como informan los reportes de France 24 y Diario AS.
La cobertura no especifica los detalles adicionales sobre el contrato ni los plazos exactos para la integración definitiva de Anthony Richardson como el mariscal de campo titular absoluto en los próximos partidos.
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Cobertura (5)
- Los Indianapolis Colts liberan al QB Daniel Jones tras liderar el récord en intercepciones con 13 en la tempor Diario AS · hace 5 h
- Los Colts se deshacen de Jones tras firmarle una lucrativa renovación France 24 · hace 5 h
- Los Indianapolis Colts han descartado a Daniel Jones, líder en intercepciones de los NFL , y le han dado el puesto de titular en la posición de « QB » a Anthony Richardson Fox News · hace 5 h
- Colts deciden cambiar de quarterback y despedirán a Daniel Jones por problemas ofensivos AP News · hace 5 h
- Colts dan de baja a Daniel Jones y Anthony Richardson será el nuevo QB1 ESPN Deportes · hace 5 h
Respuestas rápidas
¿Qué equipo dio de baja a Daniel Jones?
Los Indianapolis Colts.
¿Quién será el nuevo mariscal de campo titular?
Anthony Richardson.
¿Cuántas intercepciones acumuló Daniel Jones en la temporada?
Trece intercepciones.
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