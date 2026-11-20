Puka Nacua, de Rams, suspendido por 3 juegos, cumplirá en IR
Tres partidos de suspensión enfrenta Puka Nacua tras la medida anunciada por la NFL.
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El resumen
Tres partidos de suspensión recibió Puka Nacua por violar las políticas de conducta personal de la NFL, una medida que afecta al receptor estrella de los Rams antes del partido ante Packers y que además representa la pérdida de casi un millón de dólares, según detalla la cobertura de medios como Diario AS, AP News y ESPN Deportes. La sanción impuesta por la liga se cumplirá en la lista de reservas lesionados (IR), un momento que la cobertura de Fox News describe como favorable para el receptor en cuanto al calendario, a pesar de la gravedad disciplinaria y económica de la medida adoptada por la NFL.
Los siguientes pasos en la situación de Nacua dependen de cómo se desarrolle su tiempo en la lista de reservas lesionados y el cumplimiento de los tres juegos de suspensión con los Rams.
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Cobertura (7)
- La NFL suspende tres partidos a Puka Nacua, receptor estrella de Rams RFI · hace 5 h
- Puka Nacua pierde casi un millón de dólares Diario AS · hace 5 h
- La NFL suspende a Puka Nacua antes del partido ante Packers AhoraMismo.com · hace 5 h
- La NFL suspende tres partidos a Puka Nacua, receptor estrella de Rams France 24 · hace 5 h
- Puka Nacua ha sido sancionado por la Liga Nacional de Fútbol Americano ( NFL ), pero el momento en que se ha aplicado la sanción no podría haber sido mejor para el receptor de los Rams Fox News · hace 5 h
- NFL suspende a Puka Nacua 3 juegos por violar políticas de conducta personal AP News · hace 5 h
- Puka Nacua, de Rams, suspendido por 3 juegos, cumplirá en IR ESPN Deportes · hace 5 h
Respuestas rápidas
¿Cuántos partidos dura la suspensión de Puka Nacua?
La sanción es de tres juegos.
¿Por qué fue suspendido Puka Nacua?
Por violar las políticas de conducta personal de la NFL.
¿En dónde cumplirá la suspensión?
La cumplirá en la lista de reservas lesionados (IR).
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