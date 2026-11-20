Tres partidos de suspensión recibió Puka Nacua por violar las políticas de conducta personal de la NFL, una medida que afecta al receptor estrella de los Rams antes del partido ante Packers y que además representa la pérdida de casi un millón de dólares, según detalla la cobertura de medios como Diario AS, AP News y ESPN Deportes. La sanción impuesta por la liga se cumplirá en la lista de reservas lesionados (IR), un momento que la cobertura de Fox News describe como favorable para el receptor en cuanto al calendario, a pesar de la gravedad disciplinaria y económica de la medida adoptada por la NFL.

Los siguientes pasos en la situación de Nacua dependen de cómo se desarrolle su tiempo en la lista de reservas lesionados y el cumplimiento de los tres juegos de suspensión con los Rams.