La presencia de Mckenna Grace en la precuela de la saga de aventuras genera atención mediática internacional, con coberturas que abordan su trayectoria desde su etapa infantil hasta su incorporación en este universo cinematográfico. Diversos medios reseñan su participación interpretando al personaje de Maysilee Donner, además de destacar entrevistas donde la actriz aborda las conexiones entre la ficción y la realidad actual, junto a su compañero de reparto Joseph Zada.

La información publicada varía entre reseñas de la película, análisis críticos y perfiles biográficos sobre su paso previo interpretando versiones jóvenes de otras actrices. Los detalles específicos sobre la recepción comercial a largo plazo de esta producción y los próximos proyectos del elenco no se especifican en la cobertura actual.