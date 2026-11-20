Mourinho lo borra del club en conferencia: Real Madrid es más importante que él
Jose Mourinho protagoniza titulares tras sus tajantes declaraciones sobre JJ Gabriel y la selección de Portugal.
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- Punto central: Jose Mourinho protagoniza titulares tras sus tajantes declaraciones sobre JJ Gabriel y la selección de Portugal.
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El resumen
Jose Mourinho ha protagonizado una serie de declaraciones públicas en las que zanja cuestiones sobre el joven talento JJ Gabriel y la situación de la selección de Portugal sin Cristiano Ronaldo, según recogen medios como Goal.com, ABC, Yahoo, MARCA y DIEZ.HN. Durante su comparecencia, Mourinho respondió de manera tajante a las preguntas sobre JJ Gabriel afirmando que no tiene "feeling" con jugadores con los que no trabaja y cortando a un periodista con la frase "no conmigo", además de señalar que el Real Madrid es más importante que él y asegurar que se lava las manos respecto al combinado portugués.
No obstante, la cobertura no detalla los motivos profundos que originaron estas respuestas ni especifica las reacciones posteriores del club o del propio jugador ante las palabras del entrenador.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 16 min.
Cobertura (5)
- «¡No siento nada!»: Jose Mourinho zanja una pregunta sobre el joven talento JJ Gabriel Goal.com · hace 2 h
- Jose Mourinho, sobre JJ Gabriel: "No tengo 'feeling' con jugadores que no trabajo" ABC · hace 2 h
- «Me lavo las manos»: la tajante respuesta de Jose Mourinho sobre Portugal sin Cristiano Ronaldo Yahoo · hace 2 h
- Mourinho corta a un periodista por JJ Gabriel: "No conmigo" MARCA · hace 2 h
- Mourinho lo borra del club en conferencia: Real Madrid es más importante que él DIEZ.HN · hace 2 h
Respuestas rápidas
¿Qué dijo Jose Mourinho sobre JJ Gabriel?
Mourinho afirmó que no tiene "feeling" con jugadores con los que no trabaja, cortó a un periodista diciendo "no conmigo" y señaló que el Real Madrid es más importante.
¿Qué declaró Mourinho sobre la selección de Portugal?
Respecto a Portugal sin Cristiano Ronaldo, el entrenador respondió de manera tajante que se "lava las manos".
¿Qué medios cubren estas declaraciones?
La información es recogida por medios como Goal.com, ABC, Yahoo, MARCA y DIEZ.HN.
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