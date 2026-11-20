Jose Mourinho ha protagonizado una serie de declaraciones públicas en las que zanja cuestiones sobre el joven talento JJ Gabriel y la situación de la selección de Portugal sin Cristiano Ronaldo, según recogen medios como Goal.com, ABC, Yahoo, MARCA y DIEZ.HN. Durante su comparecencia, Mourinho respondió de manera tajante a las preguntas sobre JJ Gabriel afirmando que no tiene "feeling" con jugadores con los que no trabaja y cortando a un periodista con la frase "no conmigo", además de señalar que el Real Madrid es más importante que él y asegurar que se lava las manos respecto al combinado portugués.

No obstante, la cobertura no detalla los motivos profundos que originaron estas respuestas ni especifica las reacciones posteriores del club o del propio jugador ante las palabras del entrenador.