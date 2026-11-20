La sesión inaugural del viernes se disputó con lluvia y temperaturas cercanas a los 5 °C, un escenario que no se veía en la F1 desde 1978 y que obligó a los equipos a rodar con neumáticos de lluvia extrema e intermedios. En ese contexto, Sergio Pérez marcó el mejor crono por delante de Pierre Gasly y Franco Colapinto, noveno, pero la clasificación no refleja el ritmo real de los monoplazas en seco.

Car and Driver califica la tanda de "intrascendencia hecha realidad", mientras France 24 subraya que la meteorología arruinó cualquier lectura útil para la puesta a punto. ESPN Deportes explica que el liderato de Pérez responde a haber completado la vuelta rápida en el momento preciso en que la pista ofrecía mayor adherencia, sin que ello implique ventaja para la clasificación del sábado.

La segunda sesión, ya en seco, permitirá comparar rendimientos reales; Colapinto terminó noveno y Gasly segundo en ese ensayo, lo que sugiere que el orden competitivo podría invertirse respecto a la primera práctica.