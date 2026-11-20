Inversionistas y mercados enfrentan pérdidas significativas luego de que Wall Street cerrara con fuertes caídas y borrara las ganancias acumuladas del año, según Telemundo, Univision, AP News e Infobae. El desplome estuvo impulsado por la caída de las acciones tecnológicas y las crecientes preocupaciones en torno a la inteligencia artificial.

AP News detalla que el S&P 500 cayó un 3,7% para entrar en territorio de corrección, mientras que el Nasdaq registró su peor desempeño semanal desde la época de la pandemia y cayó en terreno negativo para el año. La cobertura no especifica qué factores económicos o corporativos específicos desencadenaron el temor sobre la inteligencia artificial en esta jornada bursátil, ni detalla posibles medidas correctivas por parte de las instituciones financieras.

Los reportes tampoco indican cuándo se recuperarán los índices bursátiles ni el impacto prolongado que este desplome tendrá en los fondos de inversión.