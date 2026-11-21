Qué ha ocurrido

Las divisas y las bolsas de América Latina cerraron con caídas pronunciadas una de las semanas más difíciles del año, presionadas por un dólar que se fortaleció a nivel global. El índice Bloomberg Dollar Spot avanzó un 0,5% y se encaminó a su cuarta semana consecutiva de ganancias, impulsado por los elevados rendimientos de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos y la demanda de divisas ligada a la salida a bolsa de Anthropic. Este escenario generó una fuerte huida de activos de riesgo hacia refugios seguros, golpeando con especial dureza a economías emergentes como Brasil, México, Chile y, de manera muy notable, a Colombia.

Contexto y datos clave

En el caso colombiano, el peso experimentó una de sus jornadas más críticas y se consolidó como la moneda emergente más devaluada al caer un 1,96% en la sesión del viernes 20 de noviembre de 2026. Según registros de la Bolsa de Valores de Colombia y datos de la Tasa Representativa del Mercado (TRM), la divisa estadounidense logró superar la barrera psicológica de los $3.500 al cierre, situándose en $3.508 y reflejando un salto de más de $190 frente al cierre de la semana anterior. La TRM pasó de $3.301,91 el viernes 13 de noviembre a $3.463,10 el viernes 20. Analistas como Felipe Campos, de Alianza Valores, señalaron que el precio de equilibrio del dólar se ubicaría ahora entre los $3.500 y $3.700, mientras que Chris Turner, de ING, catalogó el periodo como una semana terrible para el conjunto de las monedas latinoamericanas.

Qué vigilar a continuación

La incertidumbre económica regional sigue alimentada por dudas sobre la sostenibilidad fiscal en varias naciones, sumada en Colombia a la discusión local sobre propuestas de IVA para ciertos productos. Por el momento, persisten las tensiones en los mercados de renta variable internacionales y la evolución del carry trade, quedando pendiente de confirmación cómo reaccionarán los bancos centrales de la región ante esta renovada presión inflacionaria y de depreciación cambiaria.