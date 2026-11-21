Precio del dólar golpea a América Latina en Colombia: peso y otras monedas se ven golpeadas por aumento de la cotización
Las monedas de América Latina sufren una de sus peores semanas del año ante el fuerte repunte global del dólar.
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El resumen
Qué ha ocurrido
Las divisas y las bolsas de América Latina cerraron con caídas pronunciadas una de las semanas más difíciles del año, presionadas por un dólar que se fortaleció a nivel global. El índice Bloomberg Dollar Spot avanzó un 0,5% y se encaminó a su cuarta semana consecutiva de ganancias, impulsado por los elevados rendimientos de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos y la demanda de divisas ligada a la salida a bolsa de Anthropic. Este escenario generó una fuerte huida de activos de riesgo hacia refugios seguros, golpeando con especial dureza a economías emergentes como Brasil, México, Chile y, de manera muy notable, a Colombia.
Contexto y datos clave
En el caso colombiano, el peso experimentó una de sus jornadas más críticas y se consolidó como la moneda emergente más devaluada al caer un 1,96% en la sesión del viernes 20 de noviembre de 2026. Según registros de la Bolsa de Valores de Colombia y datos de la Tasa Representativa del Mercado (TRM), la divisa estadounidense logró superar la barrera psicológica de los $3.500 al cierre, situándose en $3.508 y reflejando un salto de más de $190 frente al cierre de la semana anterior. La TRM pasó de $3.301,91 el viernes 13 de noviembre a $3.463,10 el viernes 20. Analistas como Felipe Campos, de Alianza Valores, señalaron que el precio de equilibrio del dólar se ubicaría ahora entre los $3.500 y $3.700, mientras que Chris Turner, de ING, catalogó el periodo como una semana terrible para el conjunto de las monedas latinoamericanas.
Qué vigilar a continuación
La incertidumbre económica regional sigue alimentada por dudas sobre la sostenibilidad fiscal en varias naciones, sumada en Colombia a la discusión local sobre propuestas de IVA para ciertos productos. Por el momento, persisten las tensiones en los mercados de renta variable internacionales y la evolución del carry trade, quedando pendiente de confirmación cómo reaccionarán los bancos centrales de la región ante esta renovada presión inflacionaria y de depreciación cambiaria.
- Depreciación histórica: El peso colombiano lideró las pérdidas entre las monedas emergentes con una caída del 1,96% en la jornada del 20 de noviembre de 2026.
- Cruce de barreras: El dólar superó los $3.500 al cierre en la Bolsa de Valores de Colombia, registrando su mayor subida semanal en lo que va de 2026.
- Impacto regional: Divisas como el real brasileño, el peso chileno, el peso argentino y el peso mexicano también registraron importantes retrocesos arrastradas por el fortalecimiento global del dólar.
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Cobertura (7)
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Respuestas rápidas
¿Qué pasó con el precio del dólar en América Latina?
El dólar se fortaleció a nivel global durante la semana del 16 al 20 de noviembre de 2026, impulsado por los altos rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense y la huida de inversores de los activos de riesgo, lo que provocó fuertes caídas en las monedas de la región.
¿Cómo afectó este incremento al peso colombiano?
El peso colombiano sufrió una depreciación significativa, convirtiéndose en la moneda emergente más devaluada de la jornada del 20 de noviembre al caer un 1,96% y superar la barrera psicológica de los $3.500 al cierre.
¿Cuáles fueron los factores detrás de la caída del peso colombiano?
Además del contexto global de fortalecimiento del dólar y la salida de capitales de mercados emergentes, influyeron las dudas sobre la sostenibilidad fiscal y la incertidumbre generada tras retirarse propuestas de IVA para algunos productos.
¿Qué otras monedas de la región se vieron golpeadas?
El real brasileño, el peso chileno, el peso argentino y el peso mexicano experimentaron bajas y retrocesos notables, marcando una de las peores semanas del año para los mercados latinoamericanos.
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