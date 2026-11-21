La Organización de las Naciones Unidas cerró una reunión clave sobre la regulación de las armas autónomas letales sin lograr un acuerdo firme, extendiendo las negociaciones hasta 2028 según indican los reportes. Los estados lograron un acuerdo para negociar límites a estas tecnologías hasta dicho año, pero la cobertura de diversos medios muestra que los países continúan profundamente divididos y no se alcanzó un consenso definitivo.

Durante las sesiones, Rusia bloqueó las normas propuestas sobre los robots asesinos con inteligencia artificial, mientras que actores como la Santa Sede advirtieron que ningún algoritmo puede hacer que la guerra sea moralmente aceptable. Por su parte, la cobertura de Prensa Mercosur señala las declaraciones del investigador Vincent Boulanin, quien advirtió que el peligro de estas armas pasó de ser un debate futurista a una realidad tangible.