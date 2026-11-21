ONU cierra reunión acerca de los "robots asesinos" sin llegar a un consenso
La ONU cierra su reunión sobre 'robots asesinos' sin un consenso global, extendiendo las negociaciones hasta 2028.
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El resumen
La Organización de las Naciones Unidas cerró una reunión clave sobre la regulación de las armas autónomas letales sin lograr un acuerdo firme, extendiendo las negociaciones hasta 2028 según indican los reportes. Los estados lograron un acuerdo para negociar límites a estas tecnologías hasta dicho año, pero la cobertura de diversos medios muestra que los países continúan profundamente divididos y no se alcanzó un consenso definitivo.
Durante las sesiones, Rusia bloqueó las normas propuestas sobre los robots asesinos con inteligencia artificial, mientras que actores como la Santa Sede advirtieron que ningún algoritmo puede hacer que la guerra sea moralmente aceptable. Por su parte, la cobertura de Prensa Mercosur señala las declaraciones del investigador Vincent Boulanin, quien advirtió que el peligro de estas armas pasó de ser un debate futurista a una realidad tangible.
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Cobertura (15)
- Estados consiguen acuerdo para negociar límites a las armas autónomas letales hasta 2028 Yahoo · hace 21 h
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- ONU prolonga complejas negociaciones sobre robots asesinos, fuerte sismo en Perú deja casas dañadas y más DW.com · hace 21 h
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- ONU realiza convención sobre "robots asesinos"; países analizan posible regulación de estas armas autónomas El Universal · hace 21 h
- La ONU negocia a contrarreloj la apertura de negociaciones para limitar el uso de "robots asesinos" Yahoo · hace 21 h
- La ONU negocia a contrarreloj la apertura de negociaciones para limitar el uso de "robots asesinos" El Economista · hace 21 h
- Vincent Boulanin, investigador de la IA, sobre el peligro de los robots asesinos: "Lo que antes era un debate futurista ahora es algo muy tangible y real" Prensa Mercosur · hace 21 h
- Santa Sede: Ningún algoritmo puede hacer que la guerra sea moralmente aceptable Vatican News · hace 21 h
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- ONU cierra reunión acerca de los "robots asesinos" sin llegar a un consenso Listín Diario · hace 21 h
Respuestas rápidas
¿Llegó la ONU a un consenso sobre los robots asesinos?
No. La reunión concluyó sin un consenso global, aunque los estados acordaron continuar las negociaciones sobre límites hasta 2028.
¿Qué países o actores intervinieron en las discusiones?
La cobertura menciona que Rusia bloqueó las normas sobre los robots asesinos y que la Santa Sede emitió posturas sobre la moralidad de los algoritmos en la guerra.
¿Qué se espera para el futuro de estas negociaciones?
Las negociaciones sobre la regulación de las armas autónomas se han prolongado con miras a mantener los diálogos activos hacia el año 2028.
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