Gadi Eisenkot advirtió sobre la posibilidad de constituir un gobierno en minoría en caso de que fracase el intento de lograr una coalición amplia. Paralelamente, se registró una reunión entre Eisenkot, Bennett, Lapid, Golan y Liberman, donde se destacó que reemplazar a Netanyahu es la máxima prioridad. El escenario político incluye múltiples posturas y advertencias cruzadas entre los diferentes actores.

Por un lado, el Likud anunció nuevas negociaciones con Yashar y acusó al bloque liderado por Eisenkot de obstaculizar la unidad. Por otro lado, Netanyahu lanzó una advertencia señalando que el destino del país está en juego, mientras que la cobertura también menciona que Eisenkot mantiene abierta la opción de un gobierno de emergencia y de pactar con el partido de Netanyahu. Los sectores afectados directamente son los actores políticos involucrados en las negociaciones legislativas y de gobierno en Israel, así como la ciudadanía a la espera de la resolución sobre la conformación del Ejecutivo.

Los medios que siguen de cerca los acontecimientos incluyen a Infobae, Europa Press, Itón Gadol, Milenio y Enlace Judío, entre otros. Las próximas instancias dependen del desarrollo de las negociaciones entre los partidos y el bloque liderado por Eisenkot, así como de la materialización o el fracaso de las conversaciones para una coalición amplia que definirá si se avanza hacia un gobierno en minoría o de emergencia.