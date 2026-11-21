Gadi Eisenkot advirtió que formará un gobierno en minoría si fracasa la coalición amplia en Israel
Gadi Eisenkot advirtió que formará un gobierno en minoría si fracasa la coalición amplia en Israel.
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El resumen
Gadi Eisenkot advirtió sobre la posibilidad de constituir un gobierno en minoría en caso de que fracase el intento de lograr una coalición amplia. Paralelamente, se registró una reunión entre Eisenkot, Bennett, Lapid, Golan y Liberman, donde se destacó que reemplazar a Netanyahu es la máxima prioridad. El escenario político incluye múltiples posturas y advertencias cruzadas entre los diferentes actores.
Por un lado, el Likud anunció nuevas negociaciones con Yashar y acusó al bloque liderado por Eisenkot de obstaculizar la unidad. Por otro lado, Netanyahu lanzó una advertencia señalando que el destino del país está en juego, mientras que la cobertura también menciona que Eisenkot mantiene abierta la opción de un gobierno de emergencia y de pactar con el partido de Netanyahu. Los sectores afectados directamente son los actores políticos involucrados en las negociaciones legislativas y de gobierno en Israel, así como la ciudadanía a la espera de la resolución sobre la conformación del Ejecutivo.
Los medios que siguen de cerca los acontecimientos incluyen a Infobae, Europa Press, Itón Gadol, Milenio y Enlace Judío, entre otros. Las próximas instancias dependen del desarrollo de las negociaciones entre los partidos y el bloque liderado por Eisenkot, así como de la materialización o el fracaso de las conversaciones para una coalición amplia que definirá si se avanza hacia un gobierno en minoría o de emergencia.
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Cobertura (10)
- Noticias de Israel y del mundo judío en español Aurora Israel · hace 13 h
- Se reunieron Eisenkot, Bennett, Lapid, Golan y Liberman: destacaron que reemplazar a Netanyahu es la máxima prioridad Diario Judío México · hace 13 h
- Israel: El presidente Eisenko deja abierta la posibilidad de formar un gobierno de emergencia. Vietnam.vn · hace 13 h
- El Likud anuncia nuevas negociaciones con Yashar y acusa al bloque liderado por Eisenkot de obstaculizar la unidad Itón Gadol · hace 13 h
- El nuevo gobierno de Israel: una coalición aún por nacer Milenio · hace 13 h
- El ultimatum de Eisenkot a sus aliados Enlace Judío · hace 13 h
- Eisenkot mantiene viva la opción de pactar con el partido de Netanyahu en el marco de negociaciones de Gobierno Europa Press · hace 13 h
- Netanyahu lanza una advertencia a Israel: «El destino del país está en juego» Negocios.com · hace 13 h
- Noticias de Israel y del mundo judío en español Aurora Israel · hace 13 h
- Gadi Eisenkot advirtió que formará un gobierno en minoría si fracasa la coalición amplia en Israel Infobae · hace 13 h
Respuestas rápidas
¿Qué advirtió Gadi Eisenkot?
Eisenkot advirtió que formará un gobierno en minoría si fracasa la coalición amplia en Israel.
¿Quiénes se reunieron para priorizar el reemplazo de Netanyahu?
Se reunieron Eisenkot, Bennett, Lapid, Golan y Liberman.
¿Cuál fue la postura del Likud?
El Likud anunció nuevas negociaciones con Yashar y acusó al bloque liderado por Eisenkot de obstaculizar la unidad.
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