Las fuerzas federales mexicanas llevaron a cabo una operación en el estado de Sinaloa que resultó en la captura de El Chapo Isidro, individuo clasificado entre los diez fugitivos más buscados por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI). La intervención de las autoridades desencadenó una agresión armada y enfrentamientos que generaron momentos de terror en la región, según detallan Milenio, AP News, EL PAÍS e Infobae.

La violencia derivada del despliegue táctico no se limitó al ámbito de seguridad pública, sino que impactó directamente en las actividades cotidianas y deportivas de la localidad. ESPN Deportes reportó que el enfrentamiento armado obligó a la cancelación de un encuentro programado en la Liga Mexicana del Pacífico debido a las condiciones de riesgo en la zona.

Los reportes periodísticos disponibles hasta el momento se limitan a confirmar la captura de este objetivo prioritario y los choques armados subsiguientes en Guasave. La cobertura actual no especifica mayores detalles sobre posibles detenciones adicionales, saldos oficiales de víctimas o las acciones posteriores que implementarán las corporaciones de seguridad en el estado.