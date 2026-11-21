Fuentes indican que Tom Brady adquiere acciones del Chelsea FC, marcando un nuevo movimiento en el fútbol inglés para la leyenda de la NFL tras su paso previo por el Birmingham City. El acuerdo sitúa al exjugador de la NFL cerca de convertirse en dueño minoritario del club de la Premier League, que cuenta en su palmarés con dos títulos de Champions League, según reportan medios como ESPN Deportes, Diario AS, Yahoo Finanzas y TUDN.

Los aficionados del Chelsea y los seguidores del deporte internacional figuran entre los principales interesados en esta transición empresarial que vincula la figura del exdeportista estadounidense con una institución del fútbol inglés. La cobertura periodística no detalla aún la fecha exacta de la formalización del contrato ni los términos económicos específicos de la adquisición de las acciones.