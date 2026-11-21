Tom Brady adquiere acciones del Chelsea tras salida del Birmingham: Fuentes
Tom Brady negocia su llegada como propietario minoritario al Chelsea tras su salida del Birmingham City.
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El resumen
Fuentes indican que Tom Brady adquiere acciones del Chelsea FC, marcando un nuevo movimiento en el fútbol inglés para la leyenda de la NFL tras su paso previo por el Birmingham City. El acuerdo sitúa al exjugador de la NFL cerca de convertirse en dueño minoritario del club de la Premier League, que cuenta en su palmarés con dos títulos de Champions League, según reportan medios como ESPN Deportes, Diario AS, Yahoo Finanzas y TUDN.
Los aficionados del Chelsea y los seguidores del deporte internacional figuran entre los principales interesados en esta transición empresarial que vincula la figura del exdeportista estadounidense con una institución del fútbol inglés. La cobertura periodística no detalla aún la fecha exacta de la formalización del contrato ni los términos económicos específicos de la adquisición de las acciones.
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Cobertura (8)
- Negociaciones Tom Brady-Chelsea Diario AS · hace 15 h
- La leyenda de la NFL Tom Brady negocia comprar parte del Chelsea (prensa) Yahoo Finanzas · hace 15 h
- La leyenda de la NFL Tom Brady sorprende con su llegada al Chelsea tras dejar el Birmingham City Yahoo · hace 15 h
- Tom Brady, cerca de ser nuevo dueño minoritario del Chelsea Excélsior · hace 15 h
- Tom Brady negocia la compra de una participación en el Chelsea Tu Futbolero · hace 15 h
- Tom Brady es accionista de este club ganador de dos Champions League TUDN · hace 15 h
- ¡Tom Brady apunta al Chelsea! La leyenda de la NFL negocia convertirse en accionista del club inglés Telemundo · hace 15 h
- Tom Brady adquiere acciones del Chelsea tras salida del Birmingham: Fuentes ESPN Deportes · hace 15 h
Respuestas rápidas
¿Qué club compró acciones Tom Brady según las fuentes?
Las fuentes señalan que Tom Brady adquiere acciones del Chelsea tras su salida del Birmingham City.
¿Qué medios informan sobre las negociaciones de Tom Brady?
Medios como ESPN Deportes, Diario AS, Yahoo Finanzas, Yahoo, Excélsior, Tu Futbolero, TUDN y Telemundo han reportado sobre el tema.
¿Se conocen los detalles económicos de la operación?
No, los reportes actuales no especifican montos ni fechas exactas para la conclusión formal de la compra.
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