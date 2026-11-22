La impresionante presentación de Miss Colombia en el desfile de Miss Universo 2026
María Alejandra López cautivó en la pasarela de Miss Universo 2026 con un traje inspirado en las esmeraldas colombianas.
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Respuestas rápidas
¿Quién representa a Colombia en Miss Universo 2026?
La candidata colombiana en esta edición es María Alejandra López, oriunda de Pereira.
¿Cómo se llamó el traje típico que lució la candidata?
El diseño fue titulado 'La reina de las esmeraldas: Colombia, corazón verde del mundo'.
¿Quién diseñó el atuendo de esmeraldas y destellos dorados?
La pieza fue elaborada por el diseñador Randy Severiche.
¿Dónde se celebró el desfile de trajes nacionales?
El evento tuvo lugar en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan.
El resumen
El despliegue de Miss Colombia en Puerto Rico
La representante de Colombia, María Alejandra López, acaparó la atención de los espectadores y del jurado durante la competencia de trajes nacionales de la edición número 75 de Miss Universo. El evento se llevó a cabo este sábado 21 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, situado en la ciudad de San Juan, reuniendo a candidatas de diversas naciones en una de las galas más esperadas del certamen internacional.
La candidata de 32 años y oriunda de Pereira desfiló con un atuendo denominado “La reina de las esmeraldas: Colombia, corazón verde del mundo”, una creación diseñada por Randy Severiche. La pieza destacó por integrar formas cristalinas, marcados destellos dorados y una capa de gran proporciones que rinde tributo directo a la piedra preciosa más representativa del territorio colombiano.
- Símbolo de identidad: El diseño buscó representar los recursos naturales del país ante el público internacional.
- Mensaje oficial: A través de sus redes sociales, la concursante definió la indumentaria como un reflejo de la esperanza y los sueños nacionales.
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Comparativa de cobertura entre medios
Consenso confirmado
- La participación de la representante colombiana se realizó en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot en San Juan.
- El traje típico estuvo inspirado en las esmeraldas y contó con la firma del diseñador Randy Severiche.
Qué falta por confirmar
- ¿Cómo impactará esta presentación en los puntajes acumulados para las siguientes fases del concurso?
|Medio
|Enfoque destacado
|El Tiempo
|Resaltó el impacto visual de los destellos dorados y el concepto de esmeraldas durante la gala.
|Infobae
|Enfatizó las declaraciones de la candidata describiendo el traje como un símbolo de esperanza y unión.
Cobertura (5)
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Fuentes directas consultadas
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