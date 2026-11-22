El despliegue de Miss Colombia en Puerto Rico

La representante de Colombia, María Alejandra López, acaparó la atención de los espectadores y del jurado durante la competencia de trajes nacionales de la edición número 75 de Miss Universo. El evento se llevó a cabo este sábado 21 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, situado en la ciudad de San Juan, reuniendo a candidatas de diversas naciones en una de las galas más esperadas del certamen internacional.

La candidata de 32 años y oriunda de Pereira desfiló con un atuendo denominado “La reina de las esmeraldas: Colombia, corazón verde del mundo”, una creación diseñada por Randy Severiche. La pieza destacó por integrar formas cristalinas, marcados destellos dorados y una capa de gran proporciones que rinde tributo directo a la piedra preciosa más representativa del territorio colombiano.

Publicidad