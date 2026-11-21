Jair Bolsonaro ingresado en UCI por obstrucción intestinal casi total sin fecha de alta
El expresidente brasileño, bajo prisión domiciliaria por golpismo, está estable pero podría requerir nueva cirugía tras detectarse adherencias abdominales.
Detectado · Actualizado
- Clave informativa: Jair Bolsonaro ingresado en UCI por obstrucción intestinal casi total sin fecha de alta
- Punto central: El expresidente brasileño, bajo prisión domiciliaria por golpismo, está estable pero podría requerir nueva cirugía tras detectarse adherencias abdominales.
- Métrica de aceleración: Puntuación de velocidad de 35 calculada a partir de 9 fuentes informativas y 10 artículos verificados.
Velocidad
A qué velocidad se propaga la cobertura — medida cada hora por la tasa de artículos × diversidad de fuentes. Cómo funciona →
El resumen
Qué ha ocurrido
El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro, de 71 años, fue trasladado el viernes al hospital DF Star de Brasilia tras sufrir fuertes dolores abdominales mientras cumple prisión domiciliaria por una condena de 27 años y tres meses por intento de golpe de Estado. Ingresó en la unidad de cuidados intensivos con diagnóstico de obstrucción aguda de abdomen y obstrucción casi total del intestino delgado, según el parte médico difundido este sábado.
Contexto y datos clave
Bolsonaro arrastra problemas abdominales crónicos desde septiembre de 2018, cuando fue apuñalado durante un acto de campaña en Juiz de Fora. Ese atentado le provocó graves lesiones internas que han requerido múltiples cirugías y episodios recurrentes de obstrucción intestinal. El médico Brasil Caiado indicó que la tomografía muestra signos de inflamación y adherencias abdominales, y que del tratamiento conservador en las próximas horas dependerá si se practica una nueva intervención quirúrgica.
Qué vigilar a continuación
El boletín hospitalario señala que el paciente está clínicamente estable, consciente, orientado y con respiración espontánea. Recibe hidratación, ayuno oral con soporte nutricional y sonda gástrica. No hay previsión de alta médica y la evolución en las próximas 24-48 horas definirá la necesidad de cirugía.
- Ubicación: Hospital DF Star, Brasilia
- Diagnóstico: Obstrucción aguda de abdomen / obstrucción casi total del intestino delgado
- Estado actual: Estable, consciente, sin fecha de alta
- Antecedentes: Apelación 2018, múltiples cirugías previas, prisión domiciliaria por condena de 27 años y 3 meses por golpismo
- Tratamiento en curso: Hidratación, ayuno, soporte nutricional, sonda gástrica; cirugía pendiente de evolución
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado .
Comparativa de cobertura entre medios
Consenso confirmado
- Bolsonaro ingresado en UCI del hospital DF Star de Brasilia por obstrucción intestinal casi total
- Estado clínico estable, consciente y sin previsión de alta médica
- Posible nueva cirugía según evolución en próximas horas
Qué falta por confirmar
- ¿Se confirmará finalmente la necesidad de intervención quirúrgica en las próximas 48 horas?
- ¿Cómo afectará esta hospitalización al cumplimiento de la prisión domiciliaria y a los procesos judiciales pendientes?
|Medio
|Enfoque destacado
|EFE
|Confirma prisión domiciliaria por condena de 27 años por golpismo y cita boletín oficial del hospital
|La Nación
|Destaca que podría ser operado nuevamente y detalla el tratamiento con sonda gástrica y ayuno
|El País
|Subraya 'sin previsión de alta' y contextualiza el historial quirúrgico desde el atentado de 2018
|DW.com
|Enfatiza el traslado de urgencia el viernes y la obstrucción aguda de abdomen como diagnóstico inicial
Cobertura (10)
- Jair Bolsonaro continúa hospitalizado con una obstrucción intestinal Infobae ·
- Jair Bolsonaro, ingresado en la UCI por una obstrucción intestinal La Vanguardia ·
- Hospitalizado de nuevo el expresidente brasileño Jair Bolsonaro con fuertes dolores abdominales El Periódico ·
- Jair Bolsonaro, ingresado en la UCI por una obstrucción abdominal El Confidencial ·
- Jair Bolsonaro, ingresado en cuidados intensivos y sin previsión de alta EL PAÍS ·
- Ingresan al expresidente Jair Bolsonaro a terapia intensiva debido a una obstrucción intestinal DW.com ·
- Expresidente de Brasil Jair Bolsonaro es enviado a cuidados intensivos por una obstrucción intestinal; ¿qué se sabe? El Tiempo ·
- Jair Bolsonaro está internado en terapia intensiva por una obstrucción intestinal y podría ser operado La Nación ·
- Jair Bolsonaro, ingresado en la UCI por una obstrucción intestinal La Vanguardia ·
- Jair Bolsonaro vuelve a ser hospitalizado, esta vez por una obstrucción intestinal AP - Luis Nova ·
Fuentes directas consultadas
- Jair Bolsonaro está en cuidados intensivos y sin previsión de alta pero estable efe.com · Contraste documental
- Brasil: el expresidente Jair Bolsonaro está en terapia intensiva y podría ser operado nuevamente tn.com.ar · Contraste documental
- Jair Bolsonaro, ingresado en la UCI por una obstrucción intestinal msn.com · Contraste documental
Cronología del ciclo informativo
Evolución temporal determinista sobre los 10 artículos indexados de esta tendencia.
Respuestas rápidas
¿Por qué está hospitalizado Jair Bolsonaro?
Por una obstrucción intestinal casi total (obstrucción aguda de abdomen) detectada tras sufrir fuertes dolores abdominales el viernes 20 de noviembre.
¿Cuál es su estado de salud actual?
Según el parte médico del hospital DF Star de Brasilia del 21 de noviembre, está clínicamente estable, consciente, orientado y con respiración espontánea, pero sin previsión de alta.
¿Qué relación tiene con el atentado de 2018?
El apuñalamiento sufrido en septiembre de 2018 durante un acto de campaña en Juiz de Fora le causó graves lesiones abdominales que han requerido múltiples cirugías y provocan episodios recurrentes de obstrucción intestinal.
¿Por qué está en prisión domiciliaria?
Cumple una condena de 27 años y tres meses por intento de golpe de Estado, dictada por el Tribunal Supremo Federal de Brasil.
¿Será operado de nuevo?
Los médicos no lo descartan: la decisión dependerá de la evolución del tratamiento conservador (hidratación, ayuno, sonda gástrica) en las próximas horas.
¿Mantendrá esta noticia su impacto o decaerá en las próximas 24 horas?
Evalúa en un clic el recorrido informativo de esta tendencia. Resultados reales y anónimos.
Temas
Seguir leyendo en Mundo
Tendencias relacionadas
Bolsonaro permanece en UCI estable sin fecha de alta por obstrucción intestinal
El expresidente brasileño está estable, consciente y respirando sin asistencia, pero requiere alimentación por sonda y sigue sin previsión de alta.
Descubren restos de sangre de dinosaurio de hace 115 millones de años, los más antiguos hallados nunca
Descubren restos fosilizados de sangre de dinosaurio de hace 115 millones de años en Brasil, los más antiguos hallados hasta la fecha.
Hat-trick de Vinicius y golazo de Endrick en la tremenda paliza de Brasil sobre Singapur
Una tremenda paliza de Brasil sobre Singapur deja un marcador de siete a cero en un amistoso.
Vinicius revela el error que cometió tras el Mundial y su nivel en el Real Madrid
Vinicius atribuye su bajo nivel en el Real Madrid tras el Mundial a una falta de preparación vacacional.
Neymar, sancionado dos partidos por violar la 'Ley Vinícius'
Neymar enfrenta una suspensión de dos partidos tras ser juzgado por el STJD bajo la 'Ley Vinícius'.
Este es el presidente que decidió no felicitar a Lula da Silva tras su triunfo en la segunda vuelta en Brasil
La decisión del gobierno argentino de no felicitar a Lula da Silva tras su victoria electoral genera tensión bilateral.
📬 El resumen diario de tendencias
Las principales tendencias del mundo, una vez al día. Sin spam, baja con un clic.