Qué ha ocurrido

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro, de 71 años, fue trasladado el viernes al hospital DF Star de Brasilia tras sufrir fuertes dolores abdominales mientras cumple prisión domiciliaria por una condena de 27 años y tres meses por intento de golpe de Estado. Ingresó en la unidad de cuidados intensivos con diagnóstico de obstrucción aguda de abdomen y obstrucción casi total del intestino delgado, según el parte médico difundido este sábado.

Contexto y datos clave

Bolsonaro arrastra problemas abdominales crónicos desde septiembre de 2018, cuando fue apuñalado durante un acto de campaña en Juiz de Fora. Ese atentado le provocó graves lesiones internas que han requerido múltiples cirugías y episodios recurrentes de obstrucción intestinal. El médico Brasil Caiado indicó que la tomografía muestra signos de inflamación y adherencias abdominales, y que del tratamiento conservador en las próximas horas dependerá si se practica una nueva intervención quirúrgica.

Publicidad

Qué vigilar a continuación

El boletín hospitalario señala que el paciente está clínicamente estable, consciente, orientado y con respiración espontánea. Recibe hidratación, ayuno oral con soporte nutricional y sonda gástrica. No hay previsión de alta médica y la evolución en las próximas 24-48 horas definirá la necesidad de cirugía.