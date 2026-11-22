Una ceremonia íntima en California

La cantante Miley Cyrus y el músico Maxx Morando contrajeron matrimonio en una ceremonia privada y sorpresa celebrada en Palm Springs, California. El enlace tuvo lugar en la histórica antigua residencia que perteneció a Frank Sinatra, un espacio rodeado de jardines y una piscina donde la pareja reunió a familiares y amigos cercanos.

Detalles del enlace y estilo

La celebración contó con la presencia de unos 140 invitados y destacó por una estética inspirada en el clasicismo de Hollywood. Entre los elementos más comentados de la jornada figuran la decoración floral basada en cientos de rosas blancas, el diseño del vestido de novia de manga larga y espalda escotada, así como los momentos de emoción durante el intercambio de votos.

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