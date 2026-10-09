Investigación preliminar: presunto secuestrador del vuelo de Flydubai planeaba "ataque suicida" contra aeropuerto de Tel Aviv

Según la cobertura de medios como CNN en Español, The New York Times, France 24, RFI, El Nuevo Herald, Radio 3 Cadena Patagonia, Perfil y Los Andes, el copiloto confesó haber planeado el ataque desde julio con la motivación de vengar a Gaza y con inspiración en los atentados del 11 de septiembre. Por su parte, JNS.org y AJN Agencia de Noticias informaron que el presidente israelí Herzog condecoró a seis héroes que ayudaron a reducir al agresor a bordo del vuelo de Flydubai, mientras que uno de estos héroes alertó a los investigadores sobre otros miembros sospechosos de la tripulación.

Al mismo tiempo, Al-Monitor indicó la presencia del Mossad y el Shin Bet en los Emiratos Árabes Unidos en el marco de la investigación israelí sobre lo ocurrido, aunque la cobertura actual no especifica los detalles concretos de dicha colaboración bilateral. La información disponible hasta el momento no detalla las acciones específicas que se tomarán respecto a los miembros de la tripulación señalados como sospechosos, ni se han dado a conocer los resultados finales de las indagaciones conjuntas entre las agencias de inteligencia involucradas.