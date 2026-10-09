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Taiwán denunció la incursión de 19 aeronaves chinas antes de las celebraciones por su Día Nacional

Taiwán reportó la incursión de aeronaves y buques chinos en vísperas de su Día Nacional.

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  • Clave informativa: Taiwán denunció la incursión de 19 aeronaves chinas antes de las celebraciones por su Día Nacional
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El resumen

En el marco previo a las celebraciones por el Día Nacional de Taiwán, las autoridades denunciaron la incursión de 19 aeronaves chinas. Asimismo, la cobertura de medios como Agenzia Nova registró el envío de tres aviones militares y siete buques al estrecho.

Paralelamente, se detectó por primera vez una embarcación de la milicia china frente a la costa este taiwanesa en el Pacífico, según reportaron portales como Yahoo, Infobae y Escenario Mundial.

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Cobertura (6)

Respuestas rápidas

¿Qué denunció Taiwán?

Taiwán denunció la incursión de 19 aeronaves chinas antes de las celebraciones por su Día Nacional.

¿Qué se detectó por primera vez?

Se detectó por primera vez una embarcación de la milicia china frente a la costa este de Taiwán en el Pacífico.

¿Qué otros movimientos se registraron?

China envió tres aviones militares y siete buques al estrecho.

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Taiwán China Día Nacional Pacífico Estrecho

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