Taiwán denunció la incursión de 19 aeronaves chinas antes de las celebraciones por su Día Nacional.

En el marco previo a las celebraciones por el Día Nacional de Taiwán, las autoridades denunciaron la incursión de 19 aeronaves chinas. Asimismo, la cobertura de medios como Agenzia Nova registró el envío de tres aviones militares y siete buques al estrecho.

Paralelamente, se detectó por primera vez una embarcación de la milicia china frente a la costa este taiwanesa en el Pacífico, según reportaron portales como Yahoo, Infobae y Escenario Mundial.