(VIDEO | FOTOS) ¡Sorpresa! Sport Huancayo venció a Garcilaso y alcanzó la punta del Clausura
Sport Huancayo venció a Deportivo Garcilaso por 1-0 y alcanzó la punta del Torneo Clausura.
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- Punto central: Sport Huancayo venció a Deportivo Garcilaso por 1-0 y alcanzó la punta del Torneo Clausura.
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Cobertura (9)
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El resumen
La jornada de la fecha 11 del Torneo Clausura comenzó con la expectativa previa al partido entre Deportivo Garcilaso y Sport Huancayo, difundida por medios como El Comercio Perú, ovacion.pe y Bolavip Perú, los cuales detallaron las alineaciones, horarios y las transmisiones en vivo de las incidencias. Posteriormente, el encuentro disputado en Cusco concluyó con la victoria de Sport Huancayo por 1-0 frente a Deportivo Garcilaso, un resultado registrado por RPP Noticias, ESPN Deportes, Diario Libero, Trome.com y ovacion.pe.
Tras este resultado, la cobertura de ESPN Deportes señala que Universitario puede ser líder, mientras que Diario Libero y Trome.com indican que Sport Huancayo se posiciona como uno de los líderes y toma la punta del Torneo Clausura 2026.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 2 h.
Respuestas rápidas
¿Cuál fue el resultado del partido?
Sport Huancayo venció 1-0 a Deportivo Garcilaso.
¿Qué implicó el resultado para la tabla?
Sport Huancayo alcanzó la punta y es uno de los líderes del Torneo Clausura.
¿Dónde se jugó el encuentro?
El partido se disputó en Cusco.
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