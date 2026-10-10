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(VIDEO | FOTOS) ¡Sorpresa! Sport Huancayo venció a Garcilaso y alcanzó la punta del Clausura

Sport Huancayo venció a Deportivo Garcilaso por 1-0 y alcanzó la punta del Torneo Clausura.

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Cobertura (9)

El resumen

La jornada de la fecha 11 del Torneo Clausura comenzó con la expectativa previa al partido entre Deportivo Garcilaso y Sport Huancayo, difundida por medios como El Comercio Perú, ovacion.pe y Bolavip Perú, los cuales detallaron las alineaciones, horarios y las transmisiones en vivo de las incidencias. Posteriormente, el encuentro disputado en Cusco concluyó con la victoria de Sport Huancayo por 1-0 frente a Deportivo Garcilaso, un resultado registrado por RPP Noticias, ESPN Deportes, Diario Libero, Trome.com y ovacion.pe.

Tras este resultado, la cobertura de ESPN Deportes señala que Universitario puede ser líder, mientras que Diario Libero y Trome.com indican que Sport Huancayo se posiciona como uno de los líderes y toma la punta del Torneo Clausura 2026.

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Respuestas rápidas

¿Cuál fue el resultado del partido?

Sport Huancayo venció 1-0 a Deportivo Garcilaso.

¿Qué implicó el resultado para la tabla?

Sport Huancayo alcanzó la punta y es uno de los líderes del Torneo Clausura.

¿Dónde se jugó el encuentro?

El partido se disputó en Cusco.

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Sport Huancayo Deportivo Garcilaso Torneo Clausura Liga 1

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