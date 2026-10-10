(VIDEO | FOTOS) ¡Sorpresa! Sport Huancayo venció a Garcilaso y alcanzó la punta del Clausura

La jornada de la fecha 11 del Torneo Clausura comenzó con la expectativa previa al partido entre Deportivo Garcilaso y Sport Huancayo, difundida por medios como El Comercio Perú, ovacion.pe y Bolavip Perú, los cuales detallaron las alineaciones, horarios y las transmisiones en vivo de las incidencias. Posteriormente, el encuentro disputado en Cusco concluyó con la victoria de Sport Huancayo por 1-0 frente a Deportivo Garcilaso, un resultado registrado por RPP Noticias, ESPN Deportes, Diario Libero, Trome.com y ovacion.pe.

Tras este resultado, la cobertura de ESPN Deportes señala que Universitario puede ser líder, mientras que Diario Libero y Trome.com indican que Sport Huancayo se posiciona como uno de los líderes y toma la punta del Torneo Clausura 2026.