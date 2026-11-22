Debut para el olvido en Anfield

Mauricio Pochettino arrancó su etapa en el Manchester United con una derrota histórica: 4-0 ante el Liverpool en la jornada 11 de la Premier League. El partido se torció a los ocho minutos cuando el central Leny Yoro fue expulsado por derribar a Alexander Isak como último hombre, dejando a los visitantes con diez durante más de 80 minutos. Según ESPN, es el peor estreno de un entrenador del United en los últimos cien años.

Claves del descalabro

Once sorpresa: Mundo Deportivo destaca la titularidad de Matthijs de Ligt en lugar de Harry Maguire como la gran novedad táctica de Pochettino.

Mundo Deportivo destaca la titularidad de Matthijs de Ligt en lugar de Harry Maguire como la gran novedad táctica de Pochettino. Reacción desde el banquillo: Diario AS relata que, tras el primer cuarto de hora, la afición de Anfield coreó burlonamente el inminente despido del argentino; Pochettino respondió dando entrada a Maguire para intentar frenar la sangría.

Diario AS relata que, tras el primer cuarto de hora, la afición de Anfield coreó burlonamente el inminente despido del argentino; Pochettino respondió dando entrada a Maguire para intentar frenar la sangría. Contexto previo: Pochettino dejó la selección de Estados Unidos para relevar a Michael Carrick, una decisión criticada por Javier "Chicharito" Hernández, quien la comparó con "cambiar el chofer de un auto roto" (MSN).

El técnico pidió comprensión alegando "circunstancias" adversas, pero la goleada deja al United undécimo en la tabla y abre interrogantes sobre la planificación deportiva del club.