Desarrollo del partido en Anfield

El Manchester United visitó Anfield para la 11ª jornada de la Premier League 2026-27 con Mauricio Pochettino en el banquillo tras pagar 10 millones de dólares a la Federación de Estados Unidos por su liberación. El encuentro se torció en el minuto 8 cuando Leny Yoro derribó a Alexander Isak al borde del área y el árbitro Samuel Barrott mostró tarjeta roja directa. En la falta resultante, Dominik Szoboszlai abrió el marcador aprovechando un movimiento en la barrera.

El segundo gol llegó al minuto 13: Rio Ngumoha desbordó por banda y centró para que Florian Wirtz firmara una volea espectacular que golpeó el larguero antes de entrar. El United, ya con Harry Maguire en el campo tras la expulsión, no logró reaccionar y encajó dos goles más en la segunda mitad para un 4-0 final que Sports Illustrated califica como "tocar fondo" y BeSoccer confirma como el peor debut de un entrenador en la historia del club.

Publicidad

Claves tácticas y consecuencias inmediatas