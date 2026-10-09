Cómo Penta se convierte en "Mr. Money in the Bank" 2026

Penta se sitúa en el centro de la conversación de la lucha libre profesional al perfilarse como el principal contendiente para convertirse en Mr. Money in the Bank 2026, tras sumar victorias recientes en los cuadriláteros junto a Je’Von Evans frente a los campeones por parejas y ante The Vision.

La cobertura mediática internacional y regional, impulsada por medios especializados y generalistas como ESPN Deportes, Diario AS, Infobae, TV Azteca y Claro Sports, detalla el recorrido del luchador desde sus antecedentes laborales en la central de abastos hasta su actual momento de racha ganadora en la empresa. Los titulares también ponen el foco en la cartelera general del evento de este sábado, destacando el combate entre Roman Reigns y LA Knight, las predicciones sobre los ganadores de los maletines, las reglas de la tradicional lucha de escaleras y las opciones de transmisión en vivo por televisión y plataformas de streaming.

Las previsiones y análisis previos al evento se multiplican en distintos países de América Latina, con especial atención a la participación de Penta Zero Miedo y las declaraciones cruzadas entre los protagonistas, donde LA Knight sostiene que Roman Reigns no se encuentra a su nivel. Los siguientes pasos informativos dependerán directamente de los resultados que arroje el evento WWE Money in the Bank 2026 este sábado, determinando si Penta se adjudica el maletín y cómo evoluciona su trayectoria tras las recientes victorias en la empresa.