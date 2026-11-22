Qué ha ocurrido

El FC Barcelona y el Villarreal CF se enfrentan este domingo 22 de noviembre de 2026 en el Spotify Camp Nou, correspondiente a la Jornada 13 de LaLiga EA Sports 2026/27. El partido marca el retorno de la competición doméstica tras la ventana internacional de selecciones. Los azulgranas, dirigidos por Hansi Flick, llegan como líderes destacados con 33 puntos tras 11 victorias y una sola derrota, mientras que el Villarreal busca sumar tres puntos que le acerquen a la zona europea.

Datos clave y contexto

Fecha y hora: domingo 22 de noviembre de 2026; 14:00 hora peninsular española (08:00 hora Perú / 07:00 hora centro de México).

domingo 22 de noviembre de 2026; 14:00 hora peninsular española (08:00 hora Perú / 07:00 hora centro de México). Estadio: Spotify Camp Nou, Barcelona.

Spotify Camp Nou, Barcelona. Clasificación previa: Barcelona líder con 33 puntos (11V-1D); Villarreal en zona media-alta buscando Europa.

Barcelona líder con 33 puntos (11V-1D); Villarreal en zona media-alta buscando Europa. Racha reciente Barcelona: tres victorias consecutivas antes del parón (6-1 al Alavés, 3-0 al Aston Villa en Champions, 2-1 al Atlético de Madrid).

tres victorias consecutivas antes del parón (6-1 al Alavés, 3-0 al Aston Villa en Champions, 2-1 al Atlético de Madrid). Referencia ofensiva: Lamine Yamal acumula 10 goles y 8 asistencias en la temporada, formando tridente con Raphinha y Fermín López.

Lamine Yamal acumula 10 goles y 8 asistencias en la temporada, formando tridente con Raphinha y Fermín López. Transmisión confirmada en España: DAZN (plataforma oficial LaLiga). Internacional: DirecTV Sports, DGO, Sky Sports, ESPN Deportes según territorio.

Cómo evoluciona la cobertura

Los principales diarios deportivos españoles (MARCA, SPORT, Diario AS, Mundo Deportivo, La Vanguardia) coinciden en el horario, la sede y el estatus de líder del Barcelona, pero matizan sus enfoques: MARCA destaca el inicio de un "Tourmalet" de partidos exigentes; SPORT subraya la gestión de rotaciones de Flick tras la fecha FIFA; Diario AS y DAZN priorizan la guía práctica de horarios y plataformas; La Vanguardia propone al lector elegir la alineación ideal. En Latinoamérica, medios como El Comercio (Perú) replican la información de canales y horarios locales, confirmando la distribución global del señal.

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Qué vigilar a continuación

El desenlace del partido determinará si el Barcelona consolida su liderato antes de una seguidilla de encuentros de alta exigencia (Champions y Clásico incluido). La gestión de minutos de Lamine Yamal y la respuesta del Villarreal ante la presión alta azulgrana serán claves tácticas. Queda por confirmar la alineación oficial de Hansi Flick y si se producen novedades en la lista de convocados tras el parón internacional.