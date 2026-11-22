Barcelona recibe a Villarreal en la Jornada 13 de LaLiga: horario, TV y claves del duelo en el Spotify Camp Nou
El líder Barcelona busca ampliar su ventaja ante un Villarreal que aspira a puestos europeos en el regreso de LaLiga tras el parón FIFA.
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- Clave informativa: Barcelona recibe a Villarreal en la Jornada 13 de LaLiga: horario, TV y claves del duelo en el Spotify Camp Nou
- Punto central: El líder Barcelona busca ampliar su ventaja ante un Villarreal que aspira a puestos europeos en el regreso de LaLiga tras el parón FIFA.
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El resumen
Qué ha ocurrido
El FC Barcelona y el Villarreal CF se enfrentan este domingo 22 de noviembre de 2026 en el Spotify Camp Nou, correspondiente a la Jornada 13 de LaLiga EA Sports 2026/27. El partido marca el retorno de la competición doméstica tras la ventana internacional de selecciones. Los azulgranas, dirigidos por Hansi Flick, llegan como líderes destacados con 33 puntos tras 11 victorias y una sola derrota, mientras que el Villarreal busca sumar tres puntos que le acerquen a la zona europea.
Datos clave y contexto
- Fecha y hora: domingo 22 de noviembre de 2026; 14:00 hora peninsular española (08:00 hora Perú / 07:00 hora centro de México).
- Estadio: Spotify Camp Nou, Barcelona.
- Clasificación previa: Barcelona líder con 33 puntos (11V-1D); Villarreal en zona media-alta buscando Europa.
- Racha reciente Barcelona: tres victorias consecutivas antes del parón (6-1 al Alavés, 3-0 al Aston Villa en Champions, 2-1 al Atlético de Madrid).
- Referencia ofensiva: Lamine Yamal acumula 10 goles y 8 asistencias en la temporada, formando tridente con Raphinha y Fermín López.
- Transmisión confirmada en España: DAZN (plataforma oficial LaLiga). Internacional: DirecTV Sports, DGO, Sky Sports, ESPN Deportes según territorio.
Cómo evoluciona la cobertura
Los principales diarios deportivos españoles (MARCA, SPORT, Diario AS, Mundo Deportivo, La Vanguardia) coinciden en el horario, la sede y el estatus de líder del Barcelona, pero matizan sus enfoques: MARCA destaca el inicio de un "Tourmalet" de partidos exigentes; SPORT subraya la gestión de rotaciones de Flick tras la fecha FIFA; Diario AS y DAZN priorizan la guía práctica de horarios y plataformas; La Vanguardia propone al lector elegir la alineación ideal. En Latinoamérica, medios como El Comercio (Perú) replican la información de canales y horarios locales, confirmando la distribución global del señal.
Qué vigilar a continuación
El desenlace del partido determinará si el Barcelona consolida su liderato antes de una seguidilla de encuentros de alta exigencia (Champions y Clásico incluido). La gestión de minutos de Lamine Yamal y la respuesta del Villarreal ante la presión alta azulgrana serán claves tácticas. Queda por confirmar la alineación oficial de Hansi Flick y si se producen novedades en la lista de convocados tras el parón internacional.
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Comparativa de cobertura entre medios
Consenso confirmado
- Partido: Barcelona vs Villarreal, Jornada 13 LaLiga 2026/27, domingo 22 noviembre 2026 en Spotify Camp Nou
- Barcelona líder con 33 puntos (11V-1D); Villarreal busca puestos europeos
- Transmisión en España por DAZN; en Latinoamérica por DirecTV Sports, DGO, Sky Sports, ESPN Deportes
Qué falta por confirmar
- Alineación oficial de Hansi Flick y posible rotación de titulares tras la ventana internacional
- Estado físico de Lamine Yamal y gestión de su carga de minutos en el tramo decisivo de la temporada
|Medio
|Enfoque destacado
|MARCA
|Enmarca el duelo como inicio de un 'Tourmalet' de partidos decisivos para el Barcelona
|SPORT
|Destaca la gestión de rotaciones y el 'cambio de menú' táctico de Hansi Flick tras la fecha FIFA
|Diario AS
|Prioriza la guía práctica: horario exacto, canales de TV y opciones de streaming online
|DAZN
|Confirma la emisión oficial en su plataforma para España con detalle de horarios y previa
|La Vanguardia
|Ofrece herramienta interactiva para que el lector elija la alineación ideal del Barcelona
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Fuentes directas consultadas
- Dónde ver Barcelona vs Villarreal: ¿A qué hora juegan y cómo llega Lamine Yamal a LaLiga? marca.com · Contraste documental
- ¿En qué canales transmiten Barcelona vs Villarreal gratis y a qué hora inicia el partido por LaLiga? elcomercio.pe · Contraste documental
- Cuándo es el Barcelona – Villarreal: horario y canal de televisión para ver gratis en directo y en streaming el partido de la Liga msn.com · Contraste documental
- Barcelona vs Villarreal: horario y dónde ver hoy por TV y online el partido de LaLiga 2026/27 a través de DAZN dazn.com · Contraste documental
Cronología del ciclo informativo
Evolución temporal determinista sobre los 15 artículos indexados de esta tendencia.
Respuestas rápidas
¿A qué hora empieza el Barcelona vs Villarreal hoy?
El partido comienza a las 14:00 hora peninsular española (08:00 en Perú, 07:00 en el centro de México) del domingo 22 de noviembre de 2026.
¿Dónde se puede ver el Barcelona vs Villarreal por TV y online?
En España se emite en DAZN (plataforma oficial de LaLiga). En Latinoamérica está disponible en DirecTV Sports, DGO, Sky Sports y ESPN Deportes según el país.
¿Cómo llega el Barcelona al partido contra el Villarreal?
El Barcelona llega como líder de LaLiga con 33 puntos tras 11 victorias y 1 derrota, con tres triunfos consecutivos antes del parón FIFA (6-1 al Alavés, 3-0 al Aston Villa en Champions, 2-1 al Atlético de Madrid).
¿Cuál es la principal amenaza ofensiva del Barcelona?
Lamine Yamal es la principal referencia ofensiva con 10 goles y 8 asistencias en la temporada, formando tridente con Raphinha y Fermín López bajo la dirección de Hansi Flick.
¿Qué se juega el Villarreal en el Spotify Camp Nou?
El Villarreal busca una victoria como visitante que le permita acercarse a los puestos de clasificación para competiciones europeas en la tabla de LaLiga.
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