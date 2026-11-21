Bolsonaro permanece en UCI estable sin fecha de alta por obstrucción intestinal
El expresidente brasileño está estable, consciente y respirando sin asistencia, pero requiere alimentación por sonda y sigue sin previsión de alta.
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- Clave informativa: Bolsonaro permanece en UCI estable sin fecha de alta por obstrucción intestinal
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El resumen
Ingreso y diagnóstico
Jair Bolsonaro fue hospitalizado el viernes 20 de noviembre en el Hospital DF Star de Brasilia tras presentar dolor y distensión abdominal. Los estudios revelaron una obstrucción aguda de abdomen con compromiso del intestino delgado, calificada por su médico tratante, el cardiólogo Brasil Caiado, como "casi total" y con signos de inflamación.
Estado actual y tratamiento
Este sábado fue trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos. Según el boletín médico, se encuentra clínicamente estable, consciente, orientado y con respiración espontánea, sin necesidad de ventilación mecánica. Recibe hidratación, ayuno oral con soporte nutricional y alimentación por sonda nasogástrica. No hay previsión de alta y la eventual necesidad de cirugía dependerá de la evolución en las próximas horas.
- Ubicación: Hospital DF Star, Brasilia
- Diagnóstico: Abdomen agudo obstrutivo / obstrucción intestinal del intestino delgado
- Condición: Estable, consciente, respiración espontánea, alimentación por sonda
- Alta: Sin previsión
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado .
Comparativa de cobertura entre medios
Consenso confirmado
- Bolsonaro está en UCI del Hospital DF Star en Brasilia
- Estado clínico estable, consciente y con respiración espontánea
- Sin previsión de alta hospitalaria
Qué falta por confirmar
- ¿Requiere intervención quirúrgica en las próximas horas según la evolución clínica?
- ¿Cómo afecta esta hospitalización a su situación legal de prisión domiciliaria?
|Medio
|Enfoque destacado
|El País
|Enfatiza que no hay previsión de alta y que la evolución determinará si requiere cirugía
|Semana
|Contextualiza que Bolsonaro cumple prisión domiciliaria por condena de 27 años por golpismo
🌍 Propagación entre idiomas
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Cobertura (5)
- Brasil: Jair Bolsonaro se encuentra en cuidados intensivos, pero estable - Jair Bolsonaro's official Twitter account/AFP/Archivos ·
- Jair Bolsonaro está en cuidados intensivos y sin previsión de alta pero estable EFE - Agencia de noticias ·
- Jair Bolsonaro, ingresado en cuidados intensivos y sin previsión de alta, pero estable El País ·
- Jair Bolsonaro está en cuidados intensivos sin previsión de alta; el exmandatario brasileño está estable El Universal ·
- Jair Bolsonaro sigue en la UCI en estado estable pero sin previsión de alta tras sufrir una obstrucción intestinal Semana ·
Fuentes directas consultadas
- Sem alta e alimentado por sonda: Bolsonaro está nos Cuidados Intensivos noticiasaominuto.com · Contraste documental
- Jair Bolsonaro está en cuidados intensivos y sin previsión de alta pero estable msn.com · Contraste documental
- Expresidente de Brasil Jair Bolsonaro es enviado a cuidados intensivos por una obstrucción intestinal; ¿qué se sabe? msn.com · Contraste documental
- Expresidente Jair Bolsonaro es hospitalizado en Brasilia por fuertes dolores abdominales diariocorreo.pe · Contraste documental
Cronología del ciclo informativo
Evolución temporal determinista sobre los 5 artículos indexados de esta tendencia.
Respuestas rápidas
¿Por qué fue hospitalizado Jair Bolsonaro?
Ingresó el viernes 20 de noviembre al Hospital DF Star de Brasilia por dolor y distensión abdominal. Una tomografía reveló una obstrucción aguda de abdomen con compromiso del intestino delgado, calificada como "casi total" por su médico tratante.
¿Cuál es su estado de salud actual?
Está en la Unidad de Cuidados Intensivos, clínicamente estable, consciente, orientado y respirando sin asistencia mecánica. Recibe hidratación y alimentación por sonda nasogástrica bajo ayuno oral.
¿Cuándo le darán el alta médica?
No hay previsión de alta hospitalaria. El boletín médico indica que la evolución en las próximas horas determinará si se requiere cirugía y cuándo podría recibir el alta.
¿Qué tratamiento está recibiendo?
Medidas clínicas conservadoras: hidratación intravenosa, ayuno oral con soporte nutricional, sonda gástrica para descompresión intestinal y monitoreo continuo en UCI.
¿Cómo afecta esto a su situación legal?
Bolsonaro cumple prisión domiciliaria tras una condena de 27 años por golpismo. La hospitalización en un centro médico de Brasilia implica un traslado desde su arresto domiciliario, pero no se han reportado cambios en su estatus jurídico.
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