Ingreso y diagnóstico

Jair Bolsonaro fue hospitalizado el viernes 20 de noviembre en el Hospital DF Star de Brasilia tras presentar dolor y distensión abdominal. Los estudios revelaron una obstrucción aguda de abdomen con compromiso del intestino delgado, calificada por su médico tratante, el cardiólogo Brasil Caiado, como "casi total" y con signos de inflamación.

Estado actual y tratamiento

Este sábado fue trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos. Según el boletín médico, se encuentra clínicamente estable, consciente, orientado y con respiración espontánea, sin necesidad de ventilación mecánica. Recibe hidratación, ayuno oral con soporte nutricional y alimentación por sonda nasogástrica. No hay previsión de alta y la eventual necesidad de cirugía dependerá de la evolución en las próximas horas.

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