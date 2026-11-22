Un ataque con arma blanca que rozó órganos vitales

Un hombre identificado como Alessandro José de Oliveira, de 48 años, logró sobrevivir de manera milagrosa después de ser apuñalado en el cuello durante un ataque perpetrado por su esposa en la localidad de Machado, en el estado de Minas Gerais, Brasil. La hoja del cuchillo ingresó por el lateral del cuello y salió cerca de la boca, provocándole una fractura de mandíbula que requirió intervención quirúrgica de urgencia en el Hospital Alzira Velano en Alfenas.

El equipo médico que atendió a la víctima explicó que el arma blanca pasó a casi un centímetro de los vasos sanguíneos más importantes, evitando lesionar la arteria carótida. Gracias a que se logró controlar la hemorragia a tiempo, los cirujanos pudieron extraer el objeto y estabilizar al paciente en el área de cuidados intensivos.

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