Supervivencia milagrosa en Brasil tras ataque con arma blanca en el cuello
Sobrevive con un cuchillo clavado en el cuello y fractura de mandíbula tras ser atacado por su esposa en Brasil.
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El resumen
Un ataque con arma blanca que rozó órganos vitales
Un hombre identificado como Alessandro José de Oliveira, de 48 años, logró sobrevivir de manera milagrosa después de ser apuñalado en el cuello durante un ataque perpetrado por su esposa en la localidad de Machado, en el estado de Minas Gerais, Brasil. La hoja del cuchillo ingresó por el lateral del cuello y salió cerca de la boca, provocándole una fractura de mandíbula que requirió intervención quirúrgica de urgencia en el Hospital Alzira Velano en Alfenas.
El equipo médico que atendió a la víctima explicó que el arma blanca pasó a casi un centímetro de los vasos sanguíneos más importantes, evitando lesionar la arteria carótida. Gracias a que se logró controlar la hemorragia a tiempo, los cirujanos pudieron extraer el objeto y estabilizar al paciente en el área de cuidados intensivos.
- Víctima: Alessandro José de Oliveira, de 48 años de edad.
- Ubicación: Machado, estado de Minas Gerais, Brasil.
- Lesiones: Cuchillo clavado desde el lateral del cuello hasta la boca y fractura de mandíbula.
- Estado de la agresora: La mujer fue detenida por las autoridades policiales.
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Comparativa de cobertura entre medios
Consenso confirmado
- La víctima sobrevivió a una agresión con arma blanca en el cuello en Brasil.
- El cuchillo quedó clavado y la hoja entró por el lateral saliendo cerca de la boca.
- La esposa del afectado fue detenida tras los hechos.
Qué falta por confirmar
- ¿Cuáles fueron los motivos exactos que desencadenaron la agresión por parte de la pareja?
- ¿Cuál será la situación judicial definitiva que enfrentará la detenida en los tribunales brasileños?
|Medio
|Enfoque destacado
|Antena 3 Noticias
|Destaca la detención de la mujer y detalla la intervención quirúrgica por la fractura de mandíbula.
|La Razón
|Enfatiza el carácter insólito de la supervivencia a centímetros de la carótida y la captura policial.
Cobertura (4)
- El milagroso caso de un hombre que sobrevivió tras ser apuñalado en el cuello: "No alcanzó la carótida por un centímetro" 20minutos ·
- Un hombre sobrevive con un cuchillo clavado en el cuello a centímetros de la carótida y su mujer acaba detenida La Razón ·
- Un hombre sobrevive con un cuchillo clavado en el cuello a centímetros de la carótida y detienen a su mujer Antena 3 Noticias ·
- El milagroso caso de un hombre que sobrevivió tras ser apuñalado en el cuello: "No alcanzó la carótida por un centímetro" 20 Minutos ·
Fuentes directas consultadas
- Una mujer engaña un amigo para llevarlo a un chalé y lo secuestran atado a una silla y golpeado durante 15 horas abc.es · Contraste documental
- El milagroso caso de un hombre que sobrevivió tras ser apuñalado en el cuello: "No alcanzó la carótida por un centímetro" 20minutos.es · Contraste documental
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Cronología del ciclo informativo
Evolución temporal determinista sobre los 4 artículos indexados de esta tendencia.
Respuestas rápidas
¿Quién es la víctima del ataque con cuchillo en Brasil?
La víctima fue identificada como Alessandro José de Oliveira, un hombre de 48 años.
¿Dónde ocurrió el incidente y cuándo tuvo lugar?
El suceso ocurrió el 14 de noviembre en la localidad de Machado, en el estado de Minas Gerais, Brasil.
¿Por qué los médicos consideran milagrosa la supervivencia?
Porque el cuchillo pasó a un centímetro de la arteria carótida y los vasos sanguíneos principales, evitando una hemorragia mortal.
¿Qué consecuencias físicas sufrió el hombre tras la agresión?
Además de tener el cuchillo clavado desde el lateral del cuello hasta cerca de la boca, sufrió una fractura de mandíbula.
¿Qué ocurrió con la agresora tras el ataque?
La esposa del hombre fue detenida por las autoridades locales encargadas del caso.
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