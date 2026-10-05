¿Se enamoró? Memo Schutz rompe el silencio sobre supuesto ROMANCE con Brianda en 'LCDLF'
Memo Schutz desmiente un romance con Brianda Deyanara tras su participación en La Casa de los Famosos México, definiendo su relación como fraternal.
- Clave informativa: ¿Se enamoró? Memo Schutz rompe el silencio sobre supuesto ROMANCE con Brianda en 'LCDLF'
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Respuestas rápidas
¿Qué dijo Memo Schutz sobre Brianda Deyanara?
Afirmó que ella es como su hermanita, aclarando así los rumores de coqueteo.
¿Hubo alguna mención a su familia?
Sí, según Las Estrellas, Memo Schutz dedicó palabras a su esposa en el programa Hoy.
¿Existe alguna controversia con la producción del programa?
tvnotas.com.mx plantea la duda de si la producción prohibió hablar sobre la relación entre Schutz y Deyanara tras un video sospechoso.
El resumen
Una sola definición marca la postura de Memo Schutz ante los rumores de romance: describe a Brianda Deyanara como alguien que es "como mi hermanita". Esta declaración surge para frenar el "shippeo" y las especulaciones de coqueteo que cobraron fuerza tras la final de La Casa de los Famosos México, afectando la percepción pública de ambos participantes.
Mientras Mediotiempo e Infobae se centran en la ruptura del silencio del actor sobre el supuesto romance, tvnotas.com.mx cuestiona si la producción del programa prohibió hablar del tema debido a un video que levanta sospechas. En contraste, Las Estrellas reportó que Schutz dedicó palabras conmovedoras a su esposa durante el programa Hoy, realizando una confesión en ese espacio.
La atención se mantiene ahora en la reacción de la producción de LCDLF y en el impacto de las aclaraciones de Schutz sobre los rumores de coqueteo.
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Cobertura (6)
- Memo Schutz aclara los rumores de coqueteo con Brianda Deyanara tras la final de La Casa de los Famosos México Infobae · hace 6 h
- ¿Producción de LCDLFM tiene PROHIBIDO hablar de Memo Schutz y Brianda Deyanara? El VIDEO que levanta sospecha tvnotas.com.mx · hace 6 h
- ¿Hubo coqueteos? Memo Schutz reacciona a shippeo con Brianda en La Casa de los Famosos México milenio.com · hace 6 h
- Memo Schutz conmueve al dedicarle unas palabras a su esposa en Hoy; hace confesión Las Estrellas · hace 6 h
- Memo Shutz habla de la polémica con Brianda Deyanara: ‘Es como mi hermanita’ La Razón de México · hace 6 h
- ¿Se enamoró? Memo Schutz rompe el silencio sobre supuesto ROMANCE con Brianda en 'LCDLF' Mediotiempo · hace 6 h
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