¿Se enamoró? Memo Schutz rompe el silencio sobre supuesto ROMANCE con Brianda en 'LCDLF'

Una sola definición marca la postura de Memo Schutz ante los rumores de romance: describe a Brianda Deyanara como alguien que es "como mi hermanita". Esta declaración surge para frenar el "shippeo" y las especulaciones de coqueteo que cobraron fuerza tras la final de La Casa de los Famosos México, afectando la percepción pública de ambos participantes.

Mientras Mediotiempo e Infobae se centran en la ruptura del silencio del actor sobre el supuesto romance, tvnotas.com.mx cuestiona si la producción del programa prohibió hablar del tema debido a un video que levanta sospechas. En contraste, Las Estrellas reportó que Schutz dedicó palabras conmovedoras a su esposa durante el programa Hoy, realizando una confesión en ese espacio.

La atención se mantiene ahora en la reacción de la producción de LCDLF y en el impacto de las aclaraciones de Schutz sobre los rumores de coqueteo.