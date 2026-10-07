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Fallece la actriz Eva Marie Saint a los 102 años

La actriz Eva Marie Saint ha fallecido a la edad de 102 años en Estados Unidos, según informan diversos medios internacionales.

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El resumen

La muerte de la actriz se produce tras una longeva trayectoria en el cine y la televisión, siendo recordada como una de las últimas grandes estrellas del Hollywood clásico. La cobertura informativa detalla su galardón con el premio Óscar por su participación en la película conocida en español como &#039;On the Waterfront&#039; o &#039;La ley del silencio&#039;.

Asimismo, las publicaciones recuerdan su papel como una de las musas del director Alfred Hitchcock y su protagonismo en producciones como &#039;Con la muerte en los talones&#039;. Diversos medios señalan su vinculación con figuras como Marlon Brando y destacan su paso en dos ocasiones por el Zinemaldia, además de repasar su legado estético y su melena ondulada.

Los detalles específicos sobre las causas del fallecimiento y los actos funerarios no se especifican en los titulares disponibles, por lo que la cobertura actual se limita a repasar su trayectoria biográfica.

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🇩🇪 Aleman 7 oct, 00:20 UTC · Spiegel

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Respuestas rápidas

¿Qué edad tenía Eva Marie Saint al morir?

Falleció a los 102 años.

¿Qué galardón importante obtuvo en su carrera?

Ganó un premio Óscar por su trabajo en 'On the Waterfront' ('La ley del silencio').

¿Con qué director se le asocia principalmente en los titulares?

Se le asocia con Alfred Hitchcock, protagonizando cintas como 'Con la muerte en los talones'.

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Eva Marie Saint Hollywood Cine Alfred Hitchcock Premios Oscar

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