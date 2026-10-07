Fallece la actriz Eva Marie Saint a los 102 años

La muerte de la actriz se produce tras una longeva trayectoria en el cine y la televisión, siendo recordada como una de las últimas grandes estrellas del Hollywood clásico. La cobertura informativa detalla su galardón con el premio Óscar por su participación en la película conocida en español como 'On the Waterfront' o 'La ley del silencio'.

Asimismo, las publicaciones recuerdan su papel como una de las musas del director Alfred Hitchcock y su protagonismo en producciones como 'Con la muerte en los talones'. Diversos medios señalan su vinculación con figuras como Marlon Brando y destacan su paso en dos ocasiones por el Zinemaldia, además de repasar su legado estético y su melena ondulada.

Los detalles específicos sobre las causas del fallecimiento y los actos funerarios no se especifican en los titulares disponibles, por lo que la cobertura actual se limita a repasar su trayectoria biográfica.