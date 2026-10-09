Anne Hathaway salió a respaldar a Tom Cruise ante el estrepitoso fracaso de Digger, su última película: “Me encantó”

La película Digger se convierte en el fracaso comercial más grande en la carrera de Tom Cruise, generando pérdidas millonarias para Warner Bros. y situando su punto de equilibrio en una cifra considerable. La cobertura de medios como Infobae, BioBioChile y Los Angeles Times expone las dificultades financieras que enfrenta la producción, mientras que Warner Bros. calcula el impacto económico del desempeño en taquilla.

El estreno genera críticas divididas y cuestionamientos sobre el mensaje de la película, señalando que la publicidad ha respondido a los críticos estadounidenses que destrozaron el filme en salas. Las reacciones públicas incluyen el respaldo de figuras como Anne Hathaway, quien expresó su apoyo a la última película de Tom Cruise y animó al público a verla en cines.

Por otro lado, la situación de taquilla atrae comentarios del equipo de Melania Trump, cuyos asesores se han regodeado con el fracaso y han comparado los resultados con un documental propio, según detallan Euronews.com y Yahoo en Español Vida y Estilo.