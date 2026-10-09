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Anne Hathaway salió a respaldar a Tom Cruise ante el estrepitoso fracaso de Digger, su última película: “Me encantó”

La película Digger y su protagonista Tom Cruise enfrentan un rotundo fracaso financiero que genera reacciones encontradas.

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  • Clave informativa: Anne Hathaway salió a respaldar a Tom Cruise ante el estrepitoso fracaso de Digger, su última película: “Me encantó”
  • Punto central: La película Digger y su protagonista Tom Cruise enfrentan un rotundo fracaso financiero que genera reacciones encontradas.
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Respuestas rápidas

¿Qué impacto financiero ha tenido Digger?

La cobertura señala que la película deja pérdidas millonarias a Warner Bros. y representa el fracaso comercial más grande en la carrera de Tom Cruise, con un punto de equilibrio situado en los 300 millones de dólares.

¿Quiénes han salido a respaldar la película?

La actriz Anne Hathaway mostró su apoyo público a la producción, defendiéndola y animando a los espectadores a verla en los cines.

¿Qué postura ha tomado el entorno de Melania Trump?

El equipo y asesores de Melania Trump se han burlado del desempeño en taquilla de Digger y han comparado sus cifras con el rendimiento de su propio documental.

El resumen

La película Digger se convierte en el fracaso comercial más grande en la carrera de Tom Cruise, generando pérdidas millonarias para Warner Bros. y situando su punto de equilibrio en una cifra considerable. La cobertura de medios como Infobae, BioBioChile y Los Angeles Times expone las dificultades financieras que enfrenta la producción, mientras que Warner Bros. calcula el impacto económico del desempeño en taquilla.

El estreno genera críticas divididas y cuestionamientos sobre el mensaje de la película, señalando que la publicidad ha respondido a los críticos estadounidenses que destrozaron el filme en salas. Las reacciones públicas incluyen el respaldo de figuras como Anne Hathaway, quien expresó su apoyo a la última película de Tom Cruise y animó al público a verla en cines.

Por otro lado, la situación de taquilla atrae comentarios del equipo de Melania Trump, cuyos asesores se han regodeado con el fracaso y han comparado los resultados con un documental propio, según detallan Euronews.com y Yahoo en Español Vida y Estilo.

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