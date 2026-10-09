Flick confirma el tiempo de baja de Raphinha y elige la mejor selección del mundo
Flick anuncia la baja de Raphinha en el Barcelona, confirma titulares y destaca el futuro de Lamine Yamal.
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Cobertura (5)
- Flick: "Lamine Yamal será el mejor jugador del mundo, si no lo es ya" Yahoo · hace 3 h
- Raphinha, descartado ante Getafe y Galatasaray y Joan Garcia, listo Mundo Deportivo · hace 3 h
- La posible alineación titular del Barcelona para enfrentar al Getafe Sports Illustrated · hace 3 h
- Barcelona: Flick anuncia baja de Raphinha y confirma dos titulares ESPN Deportes · hace 3 h
- Flick confirma el tiempo de baja de Raphinha y elige la mejor selección del mundo DIEZ.HN · hace 3 h
El resumen
El director técnico del Barcelona, Flick, ha confirmado el tiempo de baja de Raphinha, quien queda descartado para los próximos encuentros frente al Getafe y al Galatasaray. La información difundida por medios como ESPN Deportes, Mundo Deportivo y DIEZ.HN también señala que Joan Garcia se encuentra listo para la actividad del equipo.
En el plano táctico, la cobertura detalla las opciones sobre la posible alineación titular del conjunto azulgrana de cara al partido contra el Getafe, destacando además la confirmación de dos jugadores que formarán parte del once inicial según los anuncios oficiales del cuerpo técnico. Durante las declaraciones registradas por Yahoo, Flick abordó el rendimiento deportivo al afirmar que Lamine Yamal será el mejor jugador del mundo, si no lo es ya, mientras que DIEZ.HN reporta que el entrenador también seleccionó cuál considera que es la mejor selección del mundo.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 13 min.
Respuestas rápidas
¿Qué jugadores están descartados para el Barcelona?
Raphinha está descartado para los partidos ante el Getafe y el Galatasaray.
¿Qué dijo Flick sobre Lamine Yamal?
Flick afirmó que Lamine Yamal será el mejor jugador del mundo, si no lo es ya.
¿Quiénes están listos para jugar según la cobertura?
Joan Garcia figura como listo para la actividad del equipo.
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