El director técnico del Barcelona, Flick, ha confirmado el tiempo de baja de Raphinha, quien queda descartado para los próximos encuentros frente al Getafe y al Galatasaray. La información difundida por medios como ESPN Deportes, Mundo Deportivo y DIEZ.HN también señala que Joan Garcia se encuentra listo para la actividad del equipo.

En el plano táctico, la cobertura detalla las opciones sobre la posible alineación titular del conjunto azulgrana de cara al partido contra el Getafe, destacando además la confirmación de dos jugadores que formarán parte del once inicial según los anuncios oficiales del cuerpo técnico. Durante las declaraciones registradas por Yahoo, Flick abordó el rendimiento deportivo al afirmar que Lamine Yamal será el mejor jugador del mundo, si no lo es ya, mientras que DIEZ.HN reporta que el entrenador también seleccionó cuál considera que es la mejor selección del mundo.