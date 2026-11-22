Nueve mujeres heridas en Barcelona por la caída de un árbol durante una carrera
Nueve personas resultaron heridas al derrumbarse un árbol sobre las participantes de la Cursa de les Dones en Barcelona.
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El resumen
Incidente durante la Cursa de les Dones en Barcelona
Al menos nueve mujeres resultaron heridas de distinta consideración este domingo en Barcelona después de que un árbol colapsara y cayera sobre el recorrido de la vigesimosegunda edición de la Cursa de les Dones. El suceso tuvo lugar en la avenida Meridiana, próxima al cruce con la avenida Diagonal, mientras miles de corredoras participaban en la prueba deportiva.
Las primeras informaciones aportadas por los servicios de emergencias y medios locales indican que, aunque una persona se encuentra en estado grave, no se teme por la vida de ninguna de las afectadas. El Sistema d'Emergències Mèdiques se desplazó al lugar para atender a las heridas de manera inmediata.
- Factores meteorológicos: El desprendimiento del tronco se produjo a causa de las fuertes rachas de viento registradas en la capital catalana.
- Plan de emergencia: El Ajuntament de Barcelona y Protecció Civil mantenían activado el Plan de Actuación Municipal por viento en fase de alerta debido a las previsiones meteorológicas adversas.
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Comparativa de cobertura entre medios
Consenso confirmado
- Nueve mujeres resultaron heridas tras la caída de un árbol en Barcelona.
- El incidente ocurrió en la avenida Meridiana al paso de una carrera popular.
- Las rachas fuertes de viento fueron el factor determinante del suceso.
Qué falta por confirmar
- La evolución médica detallada de la persona herida en estado grave.
- Posibles revisiones adicionales en el arbolado urbano de la zona tras el accidente.
|Medio
|Enfoque destacado
|Infobae
|Destaca la gravedad inicial de una de las personas afectadas y el balance total de heridos.
|ABC
|Subraya la relación directa entre el fenómeno meteorológico de viento fuerte y el accidente de las corredoras.
|La Vanguardia
|Ubica el incidente específicamente en el contexto de la Cursa de les Dones y detalla la ubicación exacta.
Cobertura (6)
- Una persona herida en estado grave por la caída de un árbol en la calle de la Marina de Barcelona Infobae ·
- La caída de un árbol deja 9 personas heridas en Barcelona al paso de una carrera popular Infobae ·
- Al menos nueve mujeres heridas tras caer un árbol durante una carrera en Barcelona elDiario.es ·
- Al menos nueve mujeres que corrían en una carrera popular resultan heridas tras la caída de un árbol por el fuerte viento en Barcelona ABC ·
- Nueve mujeres heridas por la caída de un árbol al paso de una carrera en Barcelona 20minutos ·
- Nueve heridas tras la caída de un árbol al paso de la Cursa de les Dones de Barcelona La Vanguardia ·
Fuentes directas consultadas
- Un árbol cae sobre seis corredoras de la Cursa de les Dones en Barcelona a causa del viento lavanguardia.com · Contraste documental
- 9 persones ferides per la caiguda d'un arbre a la Meridiana de Barcelona rtve.es · Contraste documental
- Nueve heridos leves al caer un árbol en la avenida Meridiana de Barcelona theobjective.com · Contraste documental
- Nueve mujeres heridas en Barcelona por la caída de un árbol al paso de una carrera popular elimparcial.es · Contraste documental
Cronología del ciclo informativo
Evolución temporal determinista sobre los 6 artículos indexados de esta tendencia.
Respuestas rápidas
¿Qué pasó en Barcelona con la caída del árbol?
Un árbol cayó en la avenida Meridiana durante la celebración de la Cursa de les Dones, provocando heridas a nueve participantes.
¿Por qué es tendencia este suceso en Barcelona?
Porque el accidente afectó a una multitudinaria carrera popular en un día con alertas meteorológicas activas por fuertes vientos.
¿Cuándo y dónde ocurrió el incidente?
Ocurrió este domingo por la mañana en la avenida Meridiana, cerca de la avenida Diagonal, en el barrio de Poble Nou.
¿Qué consecuencias dejó la caída del árbol?
Nueve mujeres resultaron heridas de diversa consideración y fueron atendidas por los servicios sanitarios de emergencia en el lugar.
¿Se suspendió la carrera tras el accidente?
Las fuentes señalan que la prueba continuó a pesar de la activación previa de los planes municipales de emergencia por viento.
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