Incidente durante la Cursa de les Dones en Barcelona

Al menos nueve mujeres resultaron heridas de distinta consideración este domingo en Barcelona después de que un árbol colapsara y cayera sobre el recorrido de la vigesimosegunda edición de la Cursa de les Dones. El suceso tuvo lugar en la avenida Meridiana, próxima al cruce con la avenida Diagonal, mientras miles de corredoras participaban en la prueba deportiva.

Las primeras informaciones aportadas por los servicios de emergencias y medios locales indican que, aunque una persona se encuentra en estado grave, no se teme por la vida de ninguna de las afectadas. El Sistema d'Emergències Mèdiques se desplazó al lugar para atender a las heridas de manera inmediata.

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