Lamine Yamal amplía sus inversiones inmobiliarias con la compra de media nave industrial
Lamine Yamal adquiere el 50% de una nave industrial en Sant Just Desvern a través de su sociedad Capitally Property SL, diversificando sus inversiones fuera del fútbol.
Detectado · Actualizado
- Clave informativa: Lamine Yamal amplía sus inversiones inmobiliarias con la compra de media nave industrial
- Punto central: Lamine Yamal adquiere el 50% de una nave industrial en Sant Just Desvern a través de su sociedad Capitally Property SL, diversificando sus inversiones fuera del fútbol.
- Métrica de aceleración: Puntuación de velocidad de 14 calculada a partir de 5 fuentes informativas y 5 artículos verificados.
El resumen
La incursión de Lamine Yamal en el sector inmobiliario
El futbolista del FC Barcelona ha dado un nuevo paso en el ámbito empresarial al adquirir el 50% de un edificio industrial situado en Sant Just Desvern, en el área metropolitana de Barcelona. La operación se formalizó el pasado 30 de septiembre a través de la sociedad inmobiliaria Capitally Property SL, creada el pasado mes de junio con un capital social inicial de 3.000 euros.
Socios estratégicos y gestión patrimonial
- Capitally Property SL: La empresa pertenece íntegramente a Ally Global SL (antes L.Y. Sports Management) y está administrada de forma solidaria por el propio jugador y la entidad.
- Bastida Pancarana SL: La otra mitad del inmueble fue adquirida por esta compañía, vinculada al abogado argentino Santiago San Torcuato, asesor legal de confianza del deportista.
- Características del inmueble: El edificio cuenta con una parcela de aproximadamente 1.444 metros cuadrados, distribuida en un sótano, planta baja y tres alturas, aunque no han trascendido detalles sobre el precio ni sobre el proyecto previsto para la finca.
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Comparativa de cobertura entre medios
Consenso confirmado
- Lamine Yamal adquirió el 50% de una nave industrial en Sant Just Desvern a través de su sociedad Capitally Property SL.
- La operación se cerró el pasado 30 de septiembre en colaboración con la empresa Bastida Pancarana SL, vinculada a su abogado Santiago San Torcuato.
- Hasta el momento no se ha hecho público el importe de la compra ni el destino comercial o industrial que se le dará al inmueble.
Qué falta por confirmar
- ¿Cuál es el importe exacto que se pagó por la adquisición del 50% de la nave industrial?
- ¿Qué proyecto específico desarrollarán conjuntamente los socios en el inmueble de Sant Just Desvern?
|Medio
|Enfoque destacado
|El Economista
|Destaca la operación financiera y la adquisición del 50% de la nave industrial junto a Barcelona mediante la sociedad inmobiliaria.
|Lecturas
|Enmarca el contexto familiar y personal del jugador a través de declaraciones recientes de su padre, Mounir Nasraoui.
Cobertura (5)
- Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal: “Antes era del Madrid. Ahora soy del Barça porque mi hijo juega allí. Me he cambiado para demostrarle a mi hijo que tiene un padre para estar con él” Lecturas ·
- Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal: "Cogía un carro, de cualquier sitio, e iba dando vueltas por Mataró para coger chatarra. Era dinero para no hacer cosas malas" Heraldo de Aragón ·
- El nuevo paso de Lamine Yamal en el mundo de los negocios fuera del terreno de juego a sus 19 años El Mundo ·
- El nuevo negocio de Lamine Yamal a sus 19 años: amplía sus inversiones fuera del fútbol y da el salto al sector inmobiliario 20 Minutos ·
- Lamine Yamal compra el 50 % de una nave industrial junto a Barcelona a través de su sociedad inmobiliaria El Economista ·
Fuentes directas consultadas
- Lamine Yamal mueve ficha en el ladrillo: así construye su imperio inmobiliario junto a su abogado de confianza lavanguardia.com · Contraste documental
- El éxito de Lamine Yamal (19) fuera del fútbol: se estrena en el negocio inmobiliario con la compra de media nave industrial elespanol.com · Contraste documental
- La nave industrial de más de 1.400 metros cuadrados que ha comprado Lamine Yamal en Barcelona eldebate.com · Contraste documental
- Lamine Yamal amplía sus negocios fuera del fútbol con su primera inversión inmobiliaria junto a su abogado elplural.com · Contraste documental
- Lamine Yamal compra el 50 % de una nave industrial junto a Barcelona a través de su sociedad inmobiliaria msn.com · Contraste documental
Cronología del ciclo informativo
Evolución temporal determinista sobre los 5 artículos indexados de esta tendencia.
Respuestas rápidas
¿Qué empresa utilizó Lamine Yamal para comprar la nave industrial?
Utilizó la sociedad Capitally Property SL, constituida el pasado mes de junio y administrada de forma solidaria junto a Ally Global SL.
¿Dónde está situada exactamente la propiedad adquirida?
El edificio industrial se encuentra en la localidad de Sant Just Desvern, dentro del área metropolitana de Barcelona.
¿Quién es el socio del futbolista en esta operación inmobiliaria?
La otra mitad de la propiedad fue adquirida por Bastida Pancarana SL, una empresa vinculada al abogado Santiago San Torcuato.
¿Se conoce el precio de compra del inmueble?
No, los detalles económicos de la operación y el proyecto destinado al edificio no han trascendido públicamente.
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