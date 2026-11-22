Negociaciones en punto muerto en Antalya

La COP31, copresidida por Turquía y Australia, afronta sus horas decisivas sin acuerdo político final. El escollo central sigue siendo la redacción sobre combustibles fósiles: más de 30 países, entre ellos España y el bloque de la UE, exigen incluir una "transición más allá del carbón, el petróleo y el gas", mientras que los países productores —encabezados por Arabia Saudí— bloquean cualquier mención explícita a la eliminación progresiva.

Reacciones y siguientes pasos

La UE ha anunciado su rechazo "íntegro" al último borrador por considerarlo insuficiente. La ministra francesa Monique Barbut subrayó que los combustibles fósiles representan el 80 % de las emisiones globales. El ministro australiano Chris Bowen ha convocado a las más de 200 delegaciones para intentar un texto de consenso antes del cierre oficial.

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