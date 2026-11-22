La COP31 de Antalya se estanca por el bloqueo de los combustibles fósiles
La cumbre climática entra en tiempo extra sin consenso tras la resistencia de Arabia Saudí y productores a mencionar la transición fuera del petróleo, gas y carbón.
Detectado · Actualizado
- Clave informativa: La COP31 de Antalya se estanca por el bloqueo de los combustibles fósiles
- Punto central: La cumbre climática entra en tiempo extra sin consenso tras la resistencia de Arabia Saudí y productores a mencionar la transición fuera del petróleo, gas y carbón.
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El resumen
Negociaciones en punto muerto en Antalya
La COP31, copresidida por Turquía y Australia, afronta sus horas decisivas sin acuerdo político final. El escollo central sigue siendo la redacción sobre combustibles fósiles: más de 30 países, entre ellos España y el bloque de la UE, exigen incluir una "transición más allá del carbón, el petróleo y el gas", mientras que los países productores —encabezados por Arabia Saudí— bloquean cualquier mención explícita a la eliminación progresiva.
Reacciones y siguientes pasos
La UE ha anunciado su rechazo "íntegro" al último borrador por considerarlo insuficiente. La ministra francesa Monique Barbut subrayó que los combustibles fósiles representan el 80 % de las emisiones globales. El ministro australiano Chris Bowen ha convocado a las más de 200 delegaciones para intentar un texto de consenso antes del cierre oficial.
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Comparativa de cobertura entre medios
Consenso confirmado
- La COP31 no ha logrado acuerdo final por la redacción sobre combustibles fósiles
- La UE y más de 30 países exigen mención explícita a la transición fuera de fósiles
- Arabia Saudí lidera la resistencia de los países productores
Qué falta por confirmar
- ¿Se logrará un texto de consenso antes del cierre oficial o se declarará el fracaso?
- ¿Qué redacción final sobre combustibles fósiles —si la hay— se incluirá en el acuerdo?
|Medio
|Enfoque destacado
|Cadena SER
|La UE anuncia su rechazo "íntegro" al último borrador y advierte de riesgo de fracaso
|DW.com
|Identifica a los combustibles fósiles como el gran obstáculo para el acuerdo en la COP31
|EL PAÍS
|La presidencia lanza un nuevo borrador "in extremis" para intentar salvar la cumbre
|RTVE.es
|Entrevista a Sara Pizzinato (Greenpeace España) sobre la dinámica de las negociaciones
|elmundo.es
|Detalla la presión de 30+ países (incluida España) frente a la resistencia de Arabia Saudí
Cobertura (5)
- La UE anuncia su rechazo "íntegro" al último borrador de la cumbre del clima, que afronta el riesgo de concluir en fracaso Cadena SER ·
- Combustibles fósiles se convierte en gran obstáculo para lograr acuerdo en la COP31 DW.com ·
- Sara Pizzinato, representante de Greenpeace España en la COP31 RTVE.es ·
- La presidencia de la cumbre del clima lanza un nuevo borrador de acuerdo para intentar salvar ‘in extremis’ la COP31 EL PAÍS ·
- Combustibles fósiles se convierte en gran obstáculo para lograr acuerdo en la COP31 DW.com ·
Fuentes directas consultadas
- La COP31 entra en tiempo de descuento sin acuerdo sobre los combustibles fósiles elmundo.es · Contraste documental
- La cumbre del clima encalla en un caótico final de las negociaciones elpais.com · Contraste documental
- La Cumbre del Clima fracasa al no lograr un acuerdo sobre energía fósil abc.es · Contraste documental
- La UE rechaza el texto final de la COP31 al no hacer alusión a los combustibles fósiles: "No está a la altura" rtve.es · Contraste documental
- El Gobierno, sobre el fracaso en la COP31: «El acuerdo no está a la altura del reto climático» abc.es · Contraste documental
- La COP31 se atasca por la resistencia a incluir los combustibles fósiles naiz.eus · Contraste documental
Cronología del ciclo informativo
Evolución temporal determinista sobre los 5 artículos indexados de esta tendencia.
Respuestas rápidas
¿Qué pasó en la COP31 de Antalya?
La cumbre entró en tiempo extra sin acuerdo final porque los países productores, liderados por Arabia Saudí, bloquean cualquier mención explícita a la eliminación progresiva de combustibles fósiles, mientras la UE y más de 30 países exigen incluir la transición fuera del carbón, petróleo y gas.
¿Por qué es tendencia el bloqueo de los combustibles fósiles?
Porque representa el escollo principal que impide cerrar la COP31; la UE ha rechazado "íntegramente" el último borrador y la presidencia (Turquía-Australia) intenta un texto de consenso in extremis tras críticas al borrador anterior que suprimía la referencia a la fase de salida.
¿Dónde y cuándo ocurre la COP31?
La COP31 se celebra en Antalya, Turquía, bajo copresidencia turco-australiana; las negociaciones decisivas tienen lugar el fin de semana del 22 de noviembre de 2026.
¿Qué consecuencias tiene el estancamiento?
Riesgo de que la cumbre concluya sin acuerdo político final, debilitando la señal global sobre la salida de los combustibles fósiles que representan, según la ministra francesa Monique Barbut, el 80 % de las emisiones.
¿Qué países lideran cada bando?
Por la transición: UE, España, Panamá y más de 30 países. Por la resistencia: Arabia Saudí y aliados productores de petróleo y gas.
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