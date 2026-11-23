El mensaje desde prisión y la respuesta de Laura Brand

Laura Brand, esposa del actor y comediante Russell Brand, respondió públicamente a las críticas generadas por un mensaje que el actor envió desde prisión y que ella leyó en su nombre. Según Infobae, Laura Brand defendió su papel como esposa y aseguró que respetará las restricciones establecidas por las autoridades penitenciarias, tras la controversia desatada por el contenido del mensaje.

Contexto judicial y reacción del Gobierno británico

Russell Brand fue condenado a diez años y medio de cárcel por violar a una mujer y abusar sexualmente de otras tres, según El País. El Gobierno británico anunció que investigará los comentarios del actor, descritos como “atroces”, en los que niega su culpabilidad. Un portavoz de Downing Street señaló que a los reclusos se les prohíbe estrictamente hacer declaraciones que causen sufrimiento a las víctimas, y BBC informó que el mensaje de Brand está siendo investigado por ese motivo.

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