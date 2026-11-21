Una reaparición navideña planificada en Hyde Park

El miércoles 18 de noviembre, el príncipe Harry y Meghan Markle acudieron con sus hijos, Archie (7 años) y Lilibet (5), a Winter Wonderland, la feria navideña de Hyde Park en Londres. La visita ocurrió durante una sesión privada para invitados VIP previa a la apertura al público general, según confirman Vanitatis e Infobae. Entre los asistentes también se encontraban rostros conocidos como Myleene Klass, Spencer Matthews, Vogue Williams y Perrie Edwards.

Detalles de la jornada y gestión de la privacidad

Las imágenes difundidas por la prensa británica muestran a Harry conduciendo un coche de choque en la zona Santa Land junto a Archie, mientras Meghan observaba con Lilibet en brazos desde detrás de una valla. Vanitatis destaca que, según el Daily Mail, la publicación de las fotos respondió a negociaciones previas y no fue espontánea, señalando que los duques cambian las reglas de su privacidad según el momento. Clarín y Reforma califican el evento como una "reaparición sorpresa" tras su vuelta al Reino Unido en agosto de 2026.

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