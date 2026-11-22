La ONU denuncia un grave ataque con drones contra sus instalaciones en Jartum
La Misión de las Naciones Unidas en Sudán condena el impacto de drones en un edificio de su propiedad situado en un barrio civil de Jartum.
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- Clave informativa: La ONU denuncia un grave ataque con drones contra sus instalaciones en Jartum
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El resumen
Ataques con drones impactan zonas residenciales e instalaciones de la ONU en Jartum
La Misión de las Naciones Unidas en Sudán denunció formalmente que una de sus instalaciones situadas en un barrio civil de la capital, Jartum, fue alcanzada por un ataque con drones. El suceso se produjo en una jornada marcada por una intensa ofensiva que afectó a diversas zonas residenciales y destruyó múltiples viviendas particulares en la región.
Según declaraciones de Clementine Nkweta-Salami, coordinadora residente y humanitaria de la ONU para Sudán, el personal de la organización se encontraba en el interior del edificio al momento del impacto. Las explosiones comenzaron en la madrugada, prolongándose durante varias horas y agravando la crisis humanitaria que atraviesa el país africano debido a la escalada del conflicto armado.
- Impacto en infraestructura: El ataque directo dañó un edificio oficial de la ONU donde residía personal humanitario en Jartum.
- Escalada de violencia: Organizaciones internacionales y reportes recientes señalan que los ataques con drones han duplicado las muertes civiles en comparación con el año anterior.
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Comparativa de cobertura entre medios
Consenso confirmado
- Una instalación de la ONU en Jartum fue alcanzada por drones durante la madrugada del domingo.
- Las zonas residenciales y viviendas en la capital de Sudán sufrieron daños severos por explosiones continuas.
- La coordinadora humanitaria Clementine Nkweta-Salami confirmó la presencia de personal de la ONU en el edificio afectado.
Qué falta por confirmar
- ¿Qué grupo armado específico operaba los drones que impactaron la instalación de la ONU en Jartum?
- ¿Cuál es el balance oficial definitivo de víctimas civiles tras los bombardeos nocturnos en los barrios residenciales?
|Medio
|Enfoque destacado
|Europa Press
|Enfatizó que el edificio de la ONU se encontraba ubicado específicamente en un barrio civil de Jartum.
|DW.com
|Destacó los testimonios sobre las explosiones ocurridas entre las 2:00 y las 4:30 de la madrugada.
|Amnistía Internacional España - Derechos humanos
|Se centró en denunciar los terribles ataques perpetrados por las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) contra la población civil.
Cobertura (5)
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Fuentes directas consultadas
- Ataques con drones alcanzan viviendas en la capital de Sudán es-us.noticias.yahoo.com · Contraste documental
- Drones dañan viviendas y un edificio de la ONU en Jartum cupure.com · Contraste documental
- Misión de la ONU en Sudán denuncia ataque con drones contra sus instalaciones en Jartum unitel.bo · Contraste documental
Cronología del ciclo informativo
Evolución temporal determinista sobre los 5 artículos indexados de esta tendencia.
Respuestas rápidas
¿Qué ocurrió en Jartum con las instalaciones de la ONU?
Una instalación de la organización en la capital de Sudán fue alcanzada por un ataque con drones mientras personal humanitario se encontraba dentro.
¿Cuándo se produjo el ataque con drones en la capital sudanesa?
El ataque tuvo lugar a primera hora del domingo, con explosiones reportadas desde las 2:00 hasta las 4:30 de la madrugada.
¿Quiénes son los responsables atribuidos de estos ataques en Sudán?
Los ataques en la capital suelen ser atribuidos al grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), que mantiene un enfrentamiento armado contra el Ejército sudanés.
¿Qué consecuencias humanitarias se han reportado debido al uso de drones?
Organizaciones como Amnistía Internacional y la ONU advierten que los ataques con drones están destruyendo viviendas y disparando las muertes civiles a gran escala en el país.
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