Ataques con drones impactan zonas residenciales e instalaciones de la ONU en Jartum

La Misión de las Naciones Unidas en Sudán denunció formalmente que una de sus instalaciones situadas en un barrio civil de la capital, Jartum, fue alcanzada por un ataque con drones. El suceso se produjo en una jornada marcada por una intensa ofensiva que afectó a diversas zonas residenciales y destruyó múltiples viviendas particulares en la región.

Según declaraciones de Clementine Nkweta-Salami, coordinadora residente y humanitaria de la ONU para Sudán, el personal de la organización se encontraba en el interior del edificio al momento del impacto. Las explosiones comenzaron en la madrugada, prolongándose durante varias horas y agravando la crisis humanitaria que atraviesa el país africano debido a la escalada del conflicto armado.

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