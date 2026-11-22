Desarrollo del Gran Premio de Las Vegas

El piloto neerlandés Max Verstappen se impuso en una de las competiciones más imprevisibles de la temporada, superando por 639 milésimas a Lando Norris, quien cruzó la meta en segunda posición. El podio del circuito estadounidense lo completó el australiano Oscar Piastri en tercer lugar tras un desarrollo marcado por múltiples incidentes y constantes luchas cuerpo a cuerpo sobre el asfalto.

La prueba estuvo plagada de alternativas tácticas y roces entre monoplazas que alteraron el orden convencional de la parrilla. Entre los incidentes destacados figuraron el choque de los monoplazas de Ferrari, un toque que envió a un trompo a Lewis Hamilton y una sanción de diez segundos aplicada a Charles Leclerc.

Publicidad