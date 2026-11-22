Qué ha ocurrido

Max Verstappen se impuso en el Gran Premio de Las Vegas 2026, celebrado la noche del sábado 21 de noviembre (madrugada del domingo en Europa), logrando su tercera victoria consecutiva en el circuito urbano del Strip y la cuarta de la temporada 2026. El neerlandés partía desde la primera línea junto a George Russell, quien perdió opciones al subcampeonato tras un error estratégico. La carrera estuvo marcada por múltiples safety cars, una batalla intensa en las primeras vueltas y el abandono de Sergio Pérez tras un toque con el debutante Rafa Câmara.

Contexto y datos clave

La clasificación del sábado vio a Kimi Antonelli lograr la pole position, pero una penalización le relegó al sexto puesto, heredando Verstappen la posición de privilegio. Lando Norris y Isack Hadjar completaron la segunda fila. Fernando Alonso salió 18º con un Aston Martin falto de potencia en las largas rectas. Franco Colapinto firmó una destacada sexta plaza final con Williams, su mejor resultado del año. El campeonato de constructores sigue liderado por McLaren, mientras que el de pilotos ve a Verstappen ampliar su ventaja.

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Ganador: Max Verstappen (Red Bull) — 4ª victoria 2026, 3ª en Las Vegas

Max Verstappen (Red Bull) — 4ª victoria 2026, 3ª en Las Vegas Podio: 1º Verstappen, 2º Norris, 3º Russell

1º Verstappen, 2º Norris, 3º Russell Mejor latino: Franco Colapinto 6º (Williams)

Franco Colapinto 6º (Williams) Abandono clave: Sergio Pérez (Red Bull) tras choque con Câmara

Sergio Pérez (Red Bull) tras choque con Câmara Polémica: Câmara admite no ver a Pérez en el incidente

Qué vigilar a continuación

Quedan tres Grandes Premios para cerrar la temporada 2026: Qatar, Abu Dabi y el nuevo evento en Río de Janeiro. La lucha por el subcampeonato de pilotos entre Norris, Russell y Leclerc se intensifica.