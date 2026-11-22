Verstappen gana su tercer GP de Las Vegas 2026 tras intensa batalla con Russell y choque de Pérez
Max Verstappen logra su cuarta victoria de la temporada en una carrera caótica en el Strip con Colapinto sexto y Checo Pérez fuera por accidente
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Nuevos reportes de Chicago Tribune, Yahoo, Motorsport.com Latinoamérica | F1, MotoGP, Nascar, Rally, El Comentario, ESPN México amplían la cobertura: Verstappen logra la pole del GP de Las Vegas tras penalización de 5 puestos a Antonelli; Clasificación F1 GP Las Vegas 2026, tiempos, resultados y pole: Kimi Antonelli fue el más rápido.Fuentes: Chicago Tribune, Yahoo, Motorsport.com Latinoamérica | F1, MotoGP, Nascar, Rally, El Comentario, ESPN México
- Clave informativa: Verstappen gana su tercer GP de Las Vegas 2026 tras intensa batalla con Russell y choque de Pérez
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- Métrica de aceleración: Puntuación de velocidad de 28 calculada a partir de 6 fuentes informativas y 9 artículos verificados.
El resumen
Qué ha ocurrido
Max Verstappen se impuso en el Gran Premio de Las Vegas 2026, celebrado la noche del sábado 21 de noviembre (madrugada del domingo en Europa), logrando su tercera victoria consecutiva en el circuito urbano del Strip y la cuarta de la temporada 2026. El neerlandés partía desde la primera línea junto a George Russell, quien perdió opciones al subcampeonato tras un error estratégico. La carrera estuvo marcada por múltiples safety cars, una batalla intensa en las primeras vueltas y el abandono de Sergio Pérez tras un toque con el debutante Rafa Câmara.
Contexto y datos clave
La clasificación del sábado vio a Kimi Antonelli lograr la pole position, pero una penalización le relegó al sexto puesto, heredando Verstappen la posición de privilegio. Lando Norris y Isack Hadjar completaron la segunda fila. Fernando Alonso salió 18º con un Aston Martin falto de potencia en las largas rectas. Franco Colapinto firmó una destacada sexta plaza final con Williams, su mejor resultado del año. El campeonato de constructores sigue liderado por McLaren, mientras que el de pilotos ve a Verstappen ampliar su ventaja.
- Ganador: Max Verstappen (Red Bull) — 4ª victoria 2026, 3ª en Las Vegas
- Podio: 1º Verstappen, 2º Norris, 3º Russell
- Mejor latino: Franco Colapinto 6º (Williams)
- Abandono clave: Sergio Pérez (Red Bull) tras choque con Câmara
- Polémica: Câmara admite no ver a Pérez en el incidente
Qué vigilar a continuación
Quedan tres Grandes Premios para cerrar la temporada 2026: Qatar, Abu Dabi y el nuevo evento en Río de Janeiro. La lucha por el subcampeonato de pilotos entre Norris, Russell y Leclerc se intensifica.
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Comparativa de cobertura entre medios
Consenso confirmado
- Verstappen gana su tercer GP de Las Vegas consecutivo y cuarto de la temporada 2026
- Carrera marcada por safety cars, batalla Verstappen-Russell y abandono de Pérez
- Colapinto logra su mejor resultado del año con la 6ª posición
Qué falta por confirmar
- Posible sanción de la FIA a Rafa Câmara por el incidente con Sergio Pérez
- Evolución del rendimiento de Aston Martin en las tres citas finales (Qatar, Abu Dabi, Río)
|Medio
|Enfoque destacado
|Reforma
|Titular directo destacando el tercer triunfo de Verstappen en Las Vegas
|Motorsport.com Latinoamérica
|Cobertura detallada con 'cinco conclusiones rápidas' y mención a Colapinto en top 6 y choque de Checo Pérez
|ESPN Deportes
|Foco en la declaración de Rafa Câmara admitiendo que no vio a Checo Pérez en el choque
|ESPN México
|Énfasis en la 'intensa batalla' de Verstappen para lograr la victoria
|Marca.com
|Análisis del impacto en el Mundial: Russell 'tira el subcampeonato' y clasificación actualizada
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Cobertura (9)
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Fuentes directas consultadas
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Cronología del ciclo informativo
Evolución temporal determinista sobre los 9 artículos indexados de esta tendencia.
Respuestas rápidas
¿Quién ganó el GP de Las Vegas 2026 de Fórmula 1?
Max Verstappen (Red Bull) ganó el Gran Premio de Las Vegas 2026, logrando su tercera victoria consecutiva en este circuito y la cuarta de la temporada 2026.
¿Qué pasó con Sergio Pérez en la carrera?
Sergio Pérez abandonó tras un choque con el debutante Rafa Câmara. El piloto brasileño admitió posteriormente que no vio al mexicano en el incidente, que está bajo investigación de la FIA.
¿Cómo le fue a Franco Colapinto en Las Vegas?
Franco Colapinto terminó en 6ª posición con Williams, logrando su mejor resultado de la temporada 2026 y sumando 8 puntos para el campeonato de constructores.
¿Por qué Verstappen salió primero si Antonelli hizo la pole?
Kimi Antonelli logró la pole position en clasificación, pero recibió una penalización que le relegó al 6º puesto en parrilla, heredando Verstappen la primera posición de salida junto a George Russell.
¿Cuándo y dónde es la próxima carrera de F1 2026?
El próximo Gran Premio es el de Qatar, programado para el fin de semana del 28 al 30 de noviembre de 2026 en el circuito de Lusail.
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