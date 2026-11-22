Colisión y sanción en el Gran Premio de Las Vegas

El piloto monegasco Charles Leclerc asumió la total culpabilidad por el incidente en pista que protagonizó con su compañero de equipo en Ferrari, Lewis Hamilton, durante el Gran Premio de Las Vegas. El choque se produjo en la curva 7, cuando Leclerc intentó un adelantamiento por el interior que terminó haciendo trompear al británico. Como consecuencia de la maniobra, los comisarios determinaron la aplicación de una penalización de diez segundos que relegó a Leclerc a la décima posición final de la carrera.

El incidente ha generado una fuerte crisis interna en la escudería italiana. Fred Vasseur, jefe de equipo de Ferrari, mostró su máxima indignación ante los medios, calificando la relación en pista entre ambos pilotos como ingobernable e inaceptable, y adelantó que la directiva estudiará la imposición de medidas disciplinarias inmediatas tras los recurrentes roces de la temporada.

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