Suspenderán servicio de envío de dinero ‘Directo a México’

Más de un millón de estadounidenses en México se verán afectados por el cese de las transferencias a través del programa 'Directo a México', una medida ordenada desde Estados Unidos que motivó la confirmación oficial por parte de Banxico sobre la terminación del servicio. El programa operado por el Banco de México dejará de funcionar tras la decisión de la Reserva Federal de poner fin a esta vía de envío de dinero, de acuerdo con la información difundida por medios como El Economista, Reforma, 24 Horas, El Porvenir y diario.mx.

La cobertura no detalla los plazos exactos para la desconexión total del sistema ni las alternativas específicas que utilizarán los usuarios para realizar sus transferencias a partir de esta suspensión.