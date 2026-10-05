Suspenderán servicio de envío de dinero ‘Directo a México’
Más de un millón de estadounidenses en México se verán afectados por el cierre del programa de remesas 'Directo a México'.
- Clave informativa: Suspenderán servicio de envío de dinero ‘Directo a México’
- Punto central: Más de un millón de estadounidenses en México se verán afectados por el cierre del programa de remesas 'Directo a México'.
- Métrica de aceleración: Puntuación de velocidad de 14 calculada a partir de 5 fuentes informativas y 5 artículos verificados.
Cobertura (5)
- Fed pone fin al programa “Directo a México” Banxico confirma cierre El Economista · hace 5 h
- Ordena EU suspender transferencias por 'Directo a México' Reforma · hace 5 h
- Cierre de Directo a México afectará a más de un millón de estadounidenses en México 24 HORAS | El Diario sin Límites · hace 5 h
- Dejará Banxico de operar programa de remesas El Porvenir - Portada · hace 5 h
- Suspenderán servicio de envío de dinero ‘Directo a México’ diario.mx · hace 5 h
El resumen
Más de un millón de estadounidenses en México se verán afectados por el cese de las transferencias a través del programa 'Directo a México', una medida ordenada desde Estados Unidos que motivó la confirmación oficial por parte de Banxico sobre la terminación del servicio. El programa operado por el Banco de México dejará de funcionar tras la decisión de la Reserva Federal de poner fin a esta vía de envío de dinero, de acuerdo con la información difundida por medios como El Economista, Reforma, 24 Horas, El Porvenir y diario.mx.
La cobertura no detalla los plazos exactos para la desconexión total del sistema ni las alternativas específicas que utilizarán los usuarios para realizar sus transferencias a partir de esta suspensión.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 54 min.
Respuestas rápidas
¿Qué es el programa Directo a México?
Es un servicio de envío de dinero y remesas que operaba Banxico y que ahora ha sido suspendido tras una orden de Estados Unidos.
¿Quiénes resultarán afectados por esta medida?
La cobertura señala que el cierre afectará a más de un millón de estadounidenses en México.
¿Qué instituciones confirmaron la suspensión?
La Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco de México confirmaron el fin del programa.
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