🔴 Cotización dólar oficial hoy, EN VIVO: los precios en el Banco Nación y a cuánto se vende el dólar blue este sábado 3 de octubre

$1.540 es el precio con el que abre el dólar oficial, según indican los registros difundidos para este lunes 5 de octubre de 2026. La cobertura informativa abarca el seguimiento en vivo de las diferentes cotizaciones cambiarias en los bancos de la City y las variaciones registradas en el cierre previo de los mercados. La atención se centra en el comportamiento de los distintos tipos de cambio, incluyendo el dólar oficial, el dólar blue, el dólar tarjeta, el MEP y el CCL.

Medios como Clarín, La Nación, TN y El Cronista detallan minuto a minuto los precios vigentes en el Banco Nación y otras entidades financieras. Las publicaciones también señalan la evolución de las reservas y el riesgo país, indicadores que los inversores vigilan de cerca tras alcanzar máximos recientes. Asimismo, se reporta que el dólar oficial alcanzó un nuevo máximo nominal con variaciones mixtas en el cierre de la semana anterior.

Los ahorristas, inversores y quienes realizan operaciones turísticas o comerciales con tarjeta siguen de cerca estas cotizaciones para evaluar el impacto diario en sus transacciones y presupuestos. La cobertura continuará actualizando los valores del mercado cambiario y el desarrollo de las operaciones financieras a lo largo de la jornada.