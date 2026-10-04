🔴 Cotización dólar oficial hoy, EN VIVO: los precios en el Banco Nación y a cuánto se vende el dólar blue este sábado 3 de octubre
El dólar oficial abre a $1.540 mientras los mercados monitorean las cotizaciones y el riesgo país.
- Clave informativa: 🔴 Cotización dólar oficial hoy, EN VIVO: los precios en el Banco Nación y a cuánto se vende el dólar blue este sábado 3 de octubre
- Punto central: El dólar oficial abre a $1.540 mientras los mercados monitorean las cotizaciones y el riesgo país.
- Métrica de aceleración: Puntuación de velocidad de 41 calculada a partir de 23 fuentes informativas y 34 artículos verificados.
- Pronóstico del radar: Se prevé que el interés comience a remitir en las próximas horas.
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El resumen
$1.540 es el precio con el que abre el dólar oficial, según indican los registros difundidos para este lunes 5 de octubre de 2026. La cobertura informativa abarca el seguimiento en vivo de las diferentes cotizaciones cambiarias en los bancos de la City y las variaciones registradas en el cierre previo de los mercados. La atención se centra en el comportamiento de los distintos tipos de cambio, incluyendo el dólar oficial, el dólar blue, el dólar tarjeta, el MEP y el CCL.
Medios como Clarín, La Nación, TN y El Cronista detallan minuto a minuto los precios vigentes en el Banco Nación y otras entidades financieras. Las publicaciones también señalan la evolución de las reservas y el riesgo país, indicadores que los inversores vigilan de cerca tras alcanzar máximos recientes. Asimismo, se reporta que el dólar oficial alcanzó un nuevo máximo nominal con variaciones mixtas en el cierre de la semana anterior.
Los ahorristas, inversores y quienes realizan operaciones turísticas o comerciales con tarjeta siguen de cerca estas cotizaciones para evaluar el impacto diario en sus transacciones y presupuestos. La cobertura continuará actualizando los valores del mercado cambiario y el desarrollo de las operaciones financieras a lo largo de la jornada.
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Respuestas rápidas
¿A cuánto cotiza el dólar oficial al inicio de la jornada?
El dólar oficial abre a $1.540 según los datos difundidos para este lunes 5 de octubre.
¿Qué tipos de cambio se están monitoreando en los medios?
La cobertura sigue el dólar oficial, el dólar blue, el dólar tarjeta, el MEP y el CCL.
¿Qué otros indicadores económicos acompañan el seguimiento del dólar?
Los informes también registran el comportamiento del riesgo país y el estado de las reservas.
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