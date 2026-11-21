Infobae y Forbes México informan que Tesla ha puesto fin a la Cybertruck, señalándola como la última víctima en el mercado de las pickups eléctricas y detallando lo que salió mal con el vehículo que Elon Musk calificó como su mejor producto. Bloomberg Línea señala que Elon Musk llevó al precipicio al vehículo y a los planes generales de Tesla para los automóviles eléctricos, en un escenario donde Autocosmos reporta sobre una propuesta de Unplugged Performance respecto a la continuidad del modelo en la línea de ensamblaje.

NeoTeo añade que existe un plan enfocado en Texas y el Cybercab de cara al año 2027, mientras la cobertura actual detalla el impacto de estas decisiones en el futuro industrial de la compañía.