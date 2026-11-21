Arsenal empata 2-2 en Newcastle y mantiene liderato en la Premier League jornada 11
Los 'gunners' rescataron un punto en St. James' Park tras ir perdiendo 2-1, con lesión de David Raya y otro tropiezo del City que deja la tabla al rojo vivo.
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- Clave informativa: Arsenal empata 2-2 en Newcastle y mantiene liderato en la Premier League jornada 11
- Punto central: Los 'gunners' rescataron un punto en St. James' Park tras ir perdiendo 2-1, con lesión de David Raya y otro tropiezo del City que deja la tabla al rojo vivo.
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Cobertura (5)
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- Newcastle 2 Diario AS ·
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Fuentes directas consultadas
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Cronología del ciclo informativo
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El resumen
Empate agónico y lesión de Raya en St. James' Park
El Arsenal visitó al Newcastle United en la jornada 11 de la Premier League 2026-2027 y empató 2-2 tras remontar un 2-1 adverso en la segunda mitad. Eberechi Eze adelantó a los londinenses al minuto 33 con asistencia de Kai Havertz, pero los 'magpies' dieron la vuelta al marcador con goles de Barnes y Thiaw. Noni Madueke apareció al minuto 78 para firmar el 2-2 definitivo y evitar la derrota de los de Mikel Arteta. La nota más preocupante fue la salida de David Raya entre lágrimas por una dolencia en el hombro, dejando la portería a Kepa Arrizabalaga.
Clasificación tras la jornada 11: Arsenal líder, City a seis puntos
Pese al empate, el Arsenal conserva el liderato de la Premier League con seis unidades de ventaja sobre el Manchester City, que también tropezó empatando 1-1 ante el Fulham de Álvaro Arbeloa. Según la tabla actualizada, los puestos de Champions League los ocupan Arsenal, Brighton, Manchester City y AFC Bournemouth; Liverpool está en zona de Europa League, mientras que Sunderland, Manchester United y Crystal Palace cierran la clasificación en posiciones de descenso. El próximo choque directo entre Arsenal y City en el Emirates Stadium dentro de ocho días será decisivo.
- Resultado final: Newcastle 2-2 Arsenal (Jornada 11, 21/11/2026)
- Goles: Eze (33'), Barnes, Thiaw, Madueke (78')
- Lesión clave: David Raya (hombro), sustituido por Kepa Arrizabalaga
- Liderato: Arsenal mantiene +6 puntos sobre Manchester City
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Comparativa de cobertura entre medios
Consenso confirmado
- Arsenal empató 2-2 ante Newcastle en St. James' Park en la jornada 11
- David Raya sufrió una lesión en el hombro y abandonó el campo entre lágrimas
- Manchester City también empató (1-1 vs Fulham), Arsenal mantiene 6 puntos de ventaja
Qué falta por confirmar
- Grado exacto de la lesión de David Raya y tiempo estimado de baja
- Posibles sanciones o incidentes en los rifirrafes de córner mencionados por DIEZ.HN
|Medio
|Enfoque destacado
|Mundo Deportivo
|Detalla la secuencia de la lesión de Raya: primero un golpe en la cabeza y luego la dolencia en el hombro que forzó su salida
|Diario AS
|Titular conciso 'Newcastle 2' reflejando el marcador final del partido
|Yahoo
|Destaca el brillo de Eberechi Eze pero señala errores defensivos que costaron tres puntos a Arteta
|DIEZ.HN
|Enfatiza el 'duro golpe' para el Arsenal y publica la tabla de posiciones actualizada tras la jornada
|Infobae
|Contextualiza el empate como oportunidad perdida tras el tropiezo del City, y menciona la goleada del Leeds al Chelsea (1-4)
Respuestas rápidas
¿Qué pasó en el Newcastle vs Arsenal de la jornada 11?
El Arsenal empató 2-2 en St. James' Park tras ir perdiendo 2-1 en la segunda mitad. Eberechi Eze adelantó a los 'gunners' al minuto 33, Newcastle remontó con goles de Barnes y Thiaw, y Noni Madueke igualó al 78'. David Raya se lesionó el hombro y salió entre lágrimas.
¿Cómo queda la tabla de la Premier League tras la jornada 11?
Arsenal sigue líder con 6 puntos de ventaja sobre Manchester City. Champions League: Arsenal, Brighton, Manchester City, AFC Bournemouth. Europa League: Liverpool. Descenso: Sunderland, Manchester United, Crystal Palace.
¿Cuál es la lesión de David Raya y cuánto tiempo estará de baja?
Raya sufrió una dolencia en el hombro (tras un previo golpe en la cabeza) y abandonó el campo inmovilizado y entre lágrimas. El parte médico oficial y el tiempo de baja están pendientes de confirmación.
¿Cuándo y dónde se juega el próximo Arsenal vs Manchester City?
El choque directo entre Arsenal (líder) y Manchester City (2º) está programado dentro de ocho días en el Emirates Stadium, según anticipa TV5Monde.
¿Por qué se dice que el Arsenal recibió un 'duro golpe' si sigue líder?
Porque dejó escapar dos puntos en casa de un rival directo (Newcastle 12º) tras ir ganando, perdió a su portero titular por lesión y no aprovechó el empate del City para ampliar su ventaja, dejando la lucha por el título muy abierta de cara al duelo directo.
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