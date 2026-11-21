Empate agónico y lesión de Raya en St. James' Park

El Arsenal visitó al Newcastle United en la jornada 11 de la Premier League 2026-2027 y empató 2-2 tras remontar un 2-1 adverso en la segunda mitad. Eberechi Eze adelantó a los londinenses al minuto 33 con asistencia de Kai Havertz, pero los 'magpies' dieron la vuelta al marcador con goles de Barnes y Thiaw. Noni Madueke apareció al minuto 78 para firmar el 2-2 definitivo y evitar la derrota de los de Mikel Arteta. La nota más preocupante fue la salida de David Raya entre lágrimas por una dolencia en el hombro, dejando la portería a Kepa Arrizabalaga.

Clasificación tras la jornada 11: Arsenal líder, City a seis puntos

Pese al empate, el Arsenal conserva el liderato de la Premier League con seis unidades de ventaja sobre el Manchester City, que también tropezó empatando 1-1 ante el Fulham de Álvaro Arbeloa. Según la tabla actualizada, los puestos de Champions League los ocupan Arsenal, Brighton, Manchester City y AFC Bournemouth; Liverpool está en zona de Europa League, mientras que Sunderland, Manchester United y Crystal Palace cierran la clasificación en posiciones de descenso. El próximo choque directo entre Arsenal y City en el Emirates Stadium dentro de ocho días será decisivo.

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