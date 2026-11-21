Intervención policial y persecución en Santa Isabel

La captura de José García Rodríguez, de 22 años y conocido por el alias de Mamut, se produjo durante una operación de agentes de Inteligencia en la carretera PR-536 del municipio de Santa Isabel. Durante la intervención y persecución en motora, el acompañante del fugitivo, identificado como Jael Aponte Ortiz de 21 años, perdió la vida tras un impacto con una patrulla oficial de la Policía.

Las autoridades locales identifican a García Rodríguez como uno de los presuntos cabecillas de la organización criminal autodenominada Los Mamut o Los de la Bruja, la cual opera en las zonas de Coamo y Santa Isabel. El detenido era buscado activamente por la justicia debido a que presuntamente se había cortado el grillete electrónico de supervisión y tenía pendientes vistas de sentencia.

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