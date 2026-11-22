El fallo técnico de Delta y su alcance

Una falla en el sistema de automatización de peso y balance de Delta Air Lines obligó a retrasar miles de vuelos con origen o destino en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta, el más transitado del mundo, y afectó operaciones en todo Estados Unidos, según reportaron EFE, Los Angeles Times y CNN en Español. La Administración Federal de Aviación (FAA) aclaró que los retrasos no están relacionados con ningún sistema de control de tráfico aéreo de la FAA y que Delta es la única aerolínea afectada.

Delta informó que sus equipos utilizan soluciones manuales para que los vuelos puedan despegar de forma segura mientras trabajan para restablecer la automatización. La FAA emitió inicialmente una suspensión temporal de despegues para vuelos de Delta con destino a Atlanta, posteriormente sustituida por un programa de retrasos en tierra, con demoras cercanas a una hora. El incidente ocurre justo cuando los estadounidenses comienzan a viajar por el feriado de Acción de Gracias.

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