Qué ha ocurrido

La Secretaría de la Defensa Nacional confirmó la detención de Fausto Isidro Meza Flores, alias 'Chapo Isidro', la noche del viernes 20 de noviembre en Guasave, Sinaloa. El capo era líder del Cártel de Guasave (facción de los Beltrán Leyva) y aliado de 'Los Mayos' dentro del Cártel de Sinaloa. El operativo, ejecutado por fuerzas especiales del Ejército y la Guardia Nacional, provocó intensos enfrentamientos, bloqueos carreteros y pánico en la población, incluyendo la suspensión de un partido de béisbol profesional. Las autoridades ordenaron a la ciudadanía resguardarse mientras se restablecía el orden.

Datos clave y contexto

Identidad: Fausto Isidro Meza Flores, nacido en 1982 en Navojoa, Sinaloa.

Fausto Isidro Meza Flores, nacido en 1982 en Navojoa, Sinaloa. Cargos: Tráfico de grandes cantidades de heroína, metanfetamina, cocaína, fentanilo y marihuana.

Tráfico de grandes cantidades de heroína, metanfetamina, cocaína, fentanilo y marihuana. Recompensa FBI: 5 millones de dólares por información para su captura; figuraba en la lista de los 10 fugitivos más buscados desde 2025.

5 millones de dólares por información para su captura; figuraba en la lista de los 10 fugitivos más buscados desde 2025. Antecedentes: Documentos de la Sedena filtrados por el colectivo Guacamaya revelan que fue detenido cuatro veces previamente en México.

Documentos de la Sedena filtrados por el colectivo Guacamaya revelan que fue detenido cuatro veces previamente en México. Reacción oficial EE. UU.: Sara Carter, 'zar antidrogas' de la administración Trump, calificó la captura como "una victoria para EU y México".

Cómo evoluciona la cobertura

Los medios internacionales (BBC, France 24, El País, El Mundo, La Vanguardia) coinciden en el alto perfil del objetivo y la violencia desatada. Proceso aporta detalles de inteligencia militar (filtración Guacamaya) y el video no verificado donde Meza Flores pide calma a sus hombres. El Confidencial y ABC enfatizan la coordinación bilateral y la presión de EE. UU. La narrativa gira en torno a si este golpe debilita estructuralmente a los Beltrán Leyva o desencadena una nueva espiral de violencia en Sinaloa.

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Qué vigilar a continuación

Queda por confirmar la situación jurídica inmediata del detenido (posible extradición a EE. UU.), la reacción de las facciones rivales (Chapitos vs. Mayos) y la estabilidad en Guasave tras los bloqueos. También está pendiente la verificación del video viral y el alcance real de la coordinación México-EE. UU. en la inteligencia previa al operativo.