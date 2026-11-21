Lotería Nacional reparte premios en 12 provincias en el sorteo del sábado 21 de noviembre de 2026
El sorteo de Lotería Nacional del 21 de noviembre de 2026 dejó una lluvia de premios en 12 provincias, con primer premio 23641 y segundo premio 26323.
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El resumen
Qué ha ocurrido
El sorteo de Lotería Nacional celebrado el sábado 21 de noviembre de 2026 repartió premios en 12 provincias españolas, según la cobertura periodística del día. El primer premio fue el número 23641 y el segundo premio el 26323, mientras que las terminaciones de cuatro cifras premiadas con 150 euros al décimo fueron 3410, 6111, 8460 y 9411. Varios medios, entre ellos ABC, Antena 3 Noticias, 20 Minutos, EL PAÍS, El Confidencial y El Mundo, ofrecieron cobertura en directo para comprobar décimos y números premiados.
Datos clave y contexto
- Primer premio: 23641
- Segundo premio: 26323
- Terminaciones de 4 cifras (150 € al décimo): 3410, 6111, 8460, 9411
- Terminaciones de 3 cifras (30 € al décimo): 185, 346, 431, 483, 509, 540, 673, 758, 957, 997
- Terminaciones de 2 cifras (12 € al décimo): 07, 09, 16, 20, 25, 31, 57, 60, 88
- Provincias premiadas: 12
- Dato histórico: el 23641 nunca había sido primer ni segundo premio en los sorteos registrados desde el 1 de mayo de 2025
Cómo evoluciona la cobertura
La cobertura se concentró en la mañana del sábado, con publicaciones a las 12:45 UTC de ABC, Antena 3 Noticias, 20 Minutos, EL PAÍS, El Confidencial y El Mundo centradas en el sorteo de Lotería Nacional. Más tarde, a las 18:30 UTC, distintos medios ampliaron la información con los sorteos de La Primitiva y Bonoloto, mientras que La Vanguardia, El Correo, LaSexta, El Correo de Andalucía, EL PAÍS y Las Provincias informaron sobre los sorteos de la ONCE (Super 11 y Sueldazo) a las 20:01 UTC. La tendencia refleja una cobertura segmentada por tipo de juego y horario, con énfasis en la comprobación en directo de décimos y números premiados.
Qué vigilar a continuación
Queda pendiente confirmar la distribución detallada de los premios por provincia y si hubo ganadores del primer premio en alguna de las 12 provincias mencionadas. También se espera la publicación oficial de los reintegros y complementarios de La Primitiva y Bonoloto del mismo día, así como la consolidación de los datos de la ONCE para el Super 11 y el Sueldazo del sábado 21 de noviembre de 2026.
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Comparativa de cobertura entre medios
Consenso confirmado
- El sorteo de Lotería Nacional del sábado 21 de noviembre de 2026 dejó premios en 12 provincias españolas
- El primer premio fue el número 23641 y el segundo premio el 26323
- Varios medios ofrecieron cobertura en directo para comprobar décimos y números premiados
Cobertura (20)
- Comprobar Super 11 de la ONCE de hoy sábado 21 de noviembre de 2026 La Vanguardia ·
- Comprobar el Sueldazo de la ONCE: resultados del sábado 21 de noviembre El Correo ·
- Sueldazo de la ONCE LaSexta ·
- Sueldazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este sábado 21 de noviembre de 2026 El Correo de Andalucía ·
- Sueldazo de la ONCE: comprobar sorteo del sábado 21 de noviembre EL PAÍS ·
- Resultados de La Primitiva de hoy, sábado 21 de noviembre Las Provincias ·
- La Primitiva hoy: comprobar resultados del sorteo del sábado 21 de noviembre, en directo El Confidencial ·
- La Primitiva: comprobar sorteo del sábado 21 de noviembre EL PAÍS ·
- Comprobar Primitiva de hoy sábado 21 de noviembre de 2026 La Vanguardia ·
- Comprobar Primitiva hoy: Resultado del sorteo del sábado 21 de noviembre de 2026 Antena 3 Noticias ·
- Bonoloto hoy: comprobar resultado del sábado 21 de noviembre de 2026 El Mundo ·
- Bonoloto: comprobar sorteo del sábado 21 de noviembre EL PAÍS ·
- Comprobar Bonoloto de hoy sábado 21 de noviembre de 2026 La Vanguardia ·
- Comprobar Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy sábado 21 de noviembre de 2026 Antena 3 Noticias ·
- Comprobar Lotería Nacional hoy, en directo: resultados, números, décimo ganador y premios del sorteo del sá... ABC ·
- Sorteo Lotería Nacional: Comprobar décimo de hoy sábado 21 de noviembre, en directo Antena 3 Noticias ·
- La Lotería Nacional deja una lluvia de premios en 12 provincias 20 Minutos ·
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- Lotería Nacional hoy: comprobar resultados del sorteo y números premiados del sábado 21 de noviembre, en directo El Confidencial ·
- Lotería Nacional: comprobar resultado de hoy, sábado 21 de noviembre de 2026 El Mundo ·
Fuentes directas consultadas
- Comprobar Lotería Lotería Nacional Noviembre de 2026 sábado 21 de noviembre de 2026 lavanguardia.com · Contraste documental
- Comprobar La Primitiva: resultado del sorteo de hoy, sábado 21 de noviembre de 2026 msn.com · Contraste documental
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