Qué ha ocurrido

El sorteo de Lotería Nacional celebrado el sábado 21 de noviembre de 2026 repartió premios en 12 provincias españolas, según la cobertura periodística del día. El primer premio fue el número 23641 y el segundo premio el 26323, mientras que las terminaciones de cuatro cifras premiadas con 150 euros al décimo fueron 3410, 6111, 8460 y 9411. Varios medios, entre ellos ABC, Antena 3 Noticias, 20 Minutos, EL PAÍS, El Confidencial y El Mundo, ofrecieron cobertura en directo para comprobar décimos y números premiados.

Datos clave y contexto

Primer premio: 23641

23641 Segundo premio: 26323

26323 Terminaciones de 4 cifras (150 € al décimo): 3410, 6111, 8460, 9411

3410, 6111, 8460, 9411 Terminaciones de 3 cifras (30 € al décimo): 185, 346, 431, 483, 509, 540, 673, 758, 957, 997

185, 346, 431, 483, 509, 540, 673, 758, 957, 997 Terminaciones de 2 cifras (12 € al décimo): 07, 09, 16, 20, 25, 31, 57, 60, 88

07, 09, 16, 20, 25, 31, 57, 60, 88 Provincias premiadas: 12

12 Dato histórico: el 23641 nunca había sido primer ni segundo premio en los sorteos registrados desde el 1 de mayo de 2025

Cómo evoluciona la cobertura

La cobertura se concentró en la mañana del sábado, con publicaciones a las 12:45 UTC de ABC, Antena 3 Noticias, 20 Minutos, EL PAÍS, El Confidencial y El Mundo centradas en el sorteo de Lotería Nacional. Más tarde, a las 18:30 UTC, distintos medios ampliaron la información con los sorteos de La Primitiva y Bonoloto, mientras que La Vanguardia, El Correo, LaSexta, El Correo de Andalucía, EL PAÍS y Las Provincias informaron sobre los sorteos de la ONCE (Super 11 y Sueldazo) a las 20:01 UTC. La tendencia refleja una cobertura segmentada por tipo de juego y horario, con énfasis en la comprobación en directo de décimos y números premiados.

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Qué vigilar a continuación

Queda pendiente confirmar la distribución detallada de los premios por provincia y si hubo ganadores del primer premio en alguna de las 12 provincias mencionadas. También se espera la publicación oficial de los reintegros y complementarios de La Primitiva y Bonoloto del mismo día, así como la consolidación de los datos de la ONCE para el Super 11 y el Sueldazo del sábado 21 de noviembre de 2026.