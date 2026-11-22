Análisis de la eliminación y postura del cuerpo técnico

Tras quedar marginados de la Liguilla del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, el director técnico de Pumas, Esteban Solari, asumió públicamente toda la responsabilidad por el resultado deportivo. En sus declaraciones tras el encuentro frente a Monterrey, el estratega argentino calificó la jornada como un momento duro y difícil de digerir para la institución universitaria.

A pesar de la frustración por no alcanzar los objetivos planteados para la competencia, el plantel ha manifestado su respaldo al proyecto deportivo. Jugadores como Chino Huerta expresaron públicamente su apoyo incondicional al cuerpo técnico encabezado por Solari, consolidando un voto de confianza dentro del vestidor de cara a los siguientes compromisos oficiales en el fútbol mexicano.

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