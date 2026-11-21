Tebas no se quedó callado: le responde con todo a Florentino Pérez tras pedir su dimisión
Fuerte cruce entre Florentino Pérez y Javier Tebas tras la exigencia de dimisión del presidente blanco en la Asamblea del Real Madrid.
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El resumen
El duro discurso de Florentino Pérez en la Asamblea
Durante la Asamblea General del Real Madrid celebrada el 21 de noviembre de 2026, el presidente del club blanco, Florentino Pérez, protagonizó un fuerte ataque contra el presidente de LaLiga, Javier Tebas, exigiendo su dimisión inmediata. Florentino Pérez calificó de indigno que Tebas continúe en su cargo y vinculó su postura a la gestión del 'caso Negreira', afirmando que no descansará hasta que se depuren responsabilidades sobre los pagos del Barcelona al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Asimismo, el mandatario madridista criticó las declaraciones de Tebas del pasado mes de octubre, en las que —según su denuncia— comparó a Real Madrid TV con el nazismo sin rectificar posteriormente.
El presidente del Real Madrid también anunció que la entidad ha presentado una denuncia formal contra Tebas ante el Consejo Superior de Deportes (CSD), solicitando que el Tribunal Administrativo estudie el caso. Además, con la presencia de Rafa Nadal ya como nuevo miembro de la directiva, el club reforzó su postura institucional frente al estamento arbitral y los organismos del fútbol español.
- Exigencia de dimisión: Florentino Pérez calificó de indigna la continuidad de Javier Tebas al frente de LaLiga.
- Denuncia en el CSD: El Real Madrid elevó sus quejas formalmente ante el Consejo Superior de Deportes tras las desavenencias por Real Madrid TV.
- El caso Negreira: El dirigente blanco insistió en que no dejará que el asunto quede impune y que se deben depurar responsabilidades.
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Cobertura (7)
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Respuestas rápidas
¿Por qué Florentino Pérez exigió la dimisión de Javier Tebas?
Florentino Pérez exigió su dimisión durante la Asamblea General del Real Madrid debido a sus críticas hacia Real Madrid TV —a la que supuestamente comparó con el nazismo en octubre— y por su gestión en torno al 'caso Negreira'.
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